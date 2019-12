Al teatro dei Filodrammatici di Faenza va in scena la commedia “Nadél a cà ‘d Tugnòn”

Da sabato 7 dicembre va in scena al teatro dei Filodrammatici di Faenza lo spettacolo della compagnia degli Amici del Teatro di Cassanigo, che quest’anno presenta “Nadél a cà ‘d Tugnòn”.

“L’albero di Natale è bello solo quando è finito e si possono accendere le luci. Il presepe invece no, è bello sempre, già quando lo fai, e addirittura quando lo pensi” (L.De Crescenzo). A Cassanigo, sul finire degli anni ’60, nella sala da pranzo di casa Tugnòn. Riusciranno il clima natalizio e il fascino del presepe a condurre al “lieto fine” questa favola di Natale?

E nel foyer del teatro dei Filodrammatici di Faenza, con l’elegante allestimento natalizio, giovedì 5 dicembre dalle 18.00 alle 19.00 partirà la prevendita dei biglietti per lo spettacolo del 31 dicembre al Masini “Al ciamarè Benvenuto”. Non è mai troppo presto per assicurarsi un bel programma a Capodanno: teatro, risate, e brindisi nella piazza della Molinella !

Per la serata al Masini: posto unico primo settore 15 €, posto unico secondo settore 11 €, Loggione 8 €.

Lo spettacolo “Nadél a cà ‘d Tugnòn” sarà replicato al Teatro dei Filodrammatici, viale Stradone 7 Faenza:

– sabato 7 dicembre ore 21.00

– domenica 8 dicembre ore 21.00

– sabato 14 dicembre ore 21.00

– domenica 15 dicembre ore 21.00

– venerdì 20 dicembre ore 21.00

– sabato 21 dicembre ore 21.00

– domenica 22 dicembre ore 15.30.

Prenotazioni presso:

– Negozio “La Mimosa” C.so Saffi, 48 Faenza Tel. 0546 22616 – Chiuso il mercoledì.

– Teatro dei Filodrammatici, nelle sere di spettacolo dalle 20.00 alle 20.30 Tel. 0546 699535

Biglietto Unico € 7,00.

Tutte le informazioni sul sito www.filodrammaticaberton.it e sulla pagina Facebook “Filodrammatica Berton”.