In scena al Masini di Faenza “ioelei” con Pia Tuccitto e Federica Lisi

Sabato 7 dicembre va in scena alle 21 Teatro Masini di Faenza, lo spettacolo “ioelei”, la storia di due vite in una narrazione carica di forza ed emozioni che integra parole, musica e ricordi. Protagoniste la cantautrice Pia Tuccitto e Federica Lisi, già campionessa di volley.

Due donne, due storie, due percorsi di vita apparentemente distanti, incrociano “quasi casualmente” le proprie esistenze. Da questo incontro nasce un sodalizio umano ed artistico che dà vita ad un progetto di musica & parole che da quattro anni sta calcando i palcoscenici della penisola.

“Io e lei, due persone. Io e lei, una persona sola. Come facciamo? Boh, non lo so. So solo che noi ci siamo. So solo che se buttiamo via quell’istante, buttiamo via un momento speciale. Ricordatevi che ci sarà sempre una seconda possibilità. Ci sono quelle persone che per caso conosci, quel soffio di vento che ti fa cambiare e ricominciare a dare un senso alla tua vita.”

La perfetta sintonia tra i testi della rocker, scritti in oltre vent’anni di carriera, e i racconti di Federica, che ha messo a nudo la sua anima nel libro autobiografico “Noi non ci lasceremo mai”, creano una particolare atmosfera. Non è solo un spettacolo, non sono solo belle canzoni, non sono solo testi che rispecchiano tutto quello che è il vissuto di due persone speciali, ma sono momenti di grande pathos, una lezione, un balsamo, un mantra, un monito e un punto di partenza. Non una fine.

Sul palco, assieme alle due protagoniste, Luca Longhini alla chitarra, per una versione più intima ed emozionale dello spettacolo. La scaletta dello spettacolo si arricchisce del brano “Tu sei un sogno per me”, il singolo di Pia Tuccitto feat. Federica Lisi, colonna sonora della rappresentazione, uscito lo scorso 4 ottobre in tutti i digital store.

Le protagoniste

Pia Tuccitto, è una cantautrice rock, un talento unico nel suo genere, nel team di Vasco Rossi per 15 anni con il quale ha condiviso i palchi dei più importanti eventi live (3 edizioni dell’Heineken Jammin’ Festival, Rock R’evolution e i tour di Vasco).

Alcune delle sue canzoni sono state interpretate da altri artisti, come Patty Pravo, Irene Grandi e dallo stesso Vasco che ha inciso e trasformato in una hit “E…”.

Ha due album all’attivo (Un segreto che 2005 – Urlo 2008).

Dal 2011 è produttrice di sé stessa e ha già pubblicato 4 singoli, (Com’è bello il mio amore, Sto benissimo, 7 Aprile, My Radio) oltre alla versione spagnola del primo (Que bonito mi amor).

Dal 2015, è protagonista di “ioelei”, il nuovo progetto nato dalla collaborazione con Federica Lisi. Lo spettacolo, che con successo sta girando l’Italia è un reading musicale, nel quale si alternano le letture tratte dal libro “Noi non ci lasceremo mai “– Ed. Mondadori 2013 scritto dalla ex pallavolista, alle canzoni di Pia.

Il 4 ottobre 2019 è uscito in tutti i digital store il nuovo singolo “Tu sei un sogno per me”, colonna sonora dello spettacolo “ioelei” che vede la partecipazione di Federica Lisi, ed è prodotto da Frank Nemola.

Federica Lisi, stella della pallavolo femminile, azzurra ai Mondiali juniores e Universiadi, al culmine della sua carriera abbandona lo sport per dedicarsi alla famiglia, senza mai smettere di essere sé stessa, una guerriera indipendente nella vita e nel lavoro. Nel dicembre 2013 pubblica il libro scritto con la collaborazione di Anna Cherubini, “Noi non ci lasceremo mai” (ed. Mondadori) in cui racconta la sua storia d’amore con Vigor Bovolenta: un inno alla vita che diventa Best Seller superando le 35.000 copie. Artefice dei progetti BOVODAY, BOVOTOUR, BOVELIX e #16CUORE”, dal 2015 è protagonista insieme a Pia Tuccitto, del tour “ioelei”, la storia di due vite in un’emozionale sintesi di parole e note.