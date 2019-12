Ravenna, installazioni e musica a Corte Cavour per festeggiare insieme il Natale

Quest’anno Corte Cavour a Ravenna festeggia il Natale con un doppio evento. L’installazione artistica di Valentina Gasperini, “Lumières de Noël”, inaugurata il 29 novembre, che rimarrà visibile al pubblico fino a domenica 26 gennaio, ripropone, all’interno della Corte, un salotto di altri tempi, avvolto in un’atmosfera magica e di speranza, in cui si respira l’amore per Valentina per la Ville Lumière, a cui si è, in parte, liberamente ispirata.

Sabato 7 dicembre alle ore 17 Corte Cavour ospiterà To be Choir, coro nato all’interno del Centro Mousikè Ravenna, una nuova start-Up del territorio ravennate specializzata in studi musicali di tutti i livelli, percorsi di terapia con una particolare attenzione alla disabilità, percorsi di yoga e pilates. To Be Choir, che, per l’occasione, proporrà un repertorio di brani della tradizione, gospel e pop, è composto da 25 bellissime voci ed è accompagnato da una band dal vivo composta da musicisti professionisti:

Giovanni Sandrini, chitarra;

Enrico Ronzani, pianoforte;

Gianluca Nanni, batteria;

Dirige il coro ed è voce solista Valentina Cortesi.

Ingresso gratuito.