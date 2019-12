Ai Magazzini del Sale di Cervia arriva la mostra “Espressioni Liberty in ferro battuto”

Cervia propone “Espressioni Liberty in ferro battuto. Mazzucotelli, Gambini e Sommaruga” dal 9 al 19 dicembre 2019. Una spettacolare e originale mostra ai Magazzini del Sale, presenta un’ampia indagine sull’arte Liberty italiana incentrata sull’artigianato del ferro battuto.

Tre sezioni che vedono riunite quasi cento opere: suggestive fotografie d’epoca e attuali, sculture in ferro battuto, progetti architettonici e decorativi, selezionatissimi prestiti provenienti da straordinarie Collezioni private. Molti di questi prestiti sono frutto dei più recenti studi e escono dalle collezioni mostrandosi al grande pubblico per la prima volta.

Ogni sezione della mostra – dedicata ai tre autori protagonisti: Alessandro Mazzucoletti, Silvio Gambini e Giuseppe Sommaruga – mette in luce l’alternanza tra i due volti del Liberty italiano: quella propriamente architettonico e quello scultoreo tra una manifattura floreale nell’opera di Gambini e Mazzucoltelli come la lampada delle libellule e quella “modernista”, più inquieta e vicina a influenze europee a firma di Giuseppe Sommaruga.

“All’interno della corrente artistica Art Nouveau, contraddistinta con il termine Liberty, modernista o stile floreale in Italia – anticipa il Curatore Andrea Speziali (massimo esperto dello stile) – ho voluto porre i riflettori sull’artigianato di questa seducente arte focalizzando l’attenzione sul ferro battuto che ancora oggi vede sopravvissuti pregiati manufatti a partire dalle cancellate delle ville, ai ferri decorativi di villini e palazzi. In mostra anche testimonianze di cancellate in ferro battuto demolite durante la guerra per la fabbricazione di armi. Si tratta di una prima esposizione che va ad indagare le molteplici sfaccettature dell’arte Liberty nel ferro battuto con il susseguirsi di altre date in cui approfondire da vicino con simbolici esempi dello stile le arti applicate, grafiche, pittoriche, scultoree e architettoniche. In qualche pomeriggio dei workshop dimostrativi con qualche artigiano locale”.

Il percorso espositivo della mostra si sviluppa secondo una scansione di soggetti quali manufatti decorativi in ferro battuto per interni ed esterni. I tre autori Alesandro Mazzucotelli, Silvio Gambini e Giuseppe Sommaruga entrano in sinergia tra di loro come progettisti e realizzatori diretti dei ferri battuti per la decorazione d’architettura.Una chiave inconsueta che rivela, entrando nel vivo del “fare” e nella mente dell’artista, la vera essenza concettuale e espressiva del Liberty, un movimento, una tendenza e una moda che, a distanza di più di cento anni, non ha ancora esaurito il suo potere seduttivo.

La mostra “Espressioni Liberty in Ferro battuto” organizzata dall’associazione Italia Liberty con il patrocinio del Comune di Cervia e Regione Emilia-Romagna intende quindi dare il giusto valore all’artigianato del ferro battuto, “un’arte aimè in via di estinzione“ commenta il curatore. Infatti ci sarà anche un workshop con un artigiano che spiega la lavorazione del ferro battuto cercando di dialogare con il fruitore comune sulla difficoltà odierna nel realizzare certi manufatti, come ad esempio lo scalone in ferro battuto di Palazzo Castigioni, tra i più belli e prestigiosi di Milano o le foglie, api e farfalle di Mazzucotelli fino alle libellule nelle lampade di Gambini, quest’ultimo una riscoperta di una parte del Novecento. L’artista Silvio Gambini dimenticato dalla critica emerge nel fascinoso contesto dei Magazzini del Sale di Cervia con capolavori inediti rimasti nelle viuzze silenziose di Busto Arsizio.

Il catalogo omonimo alla mostra sarà disponibile nella primavera 2020 assieme ad altri titoli che completano la collana dei capolavori Art Nouveau: cinque volumi dove ciascuno racconta tra foto e testi i 100 esempi della corrente artistica: poster, portali, ferri battuti, vetri e villini.

LA MOSTRA

“Espressioni Liberty in ferro battuto.Mazzucotelli, Gambini e Sommaruga”

Magazzini del Sale. Sala Rubicone

9 – 19 dicembre 2019

ingresso libero

Aperta tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00 e su appuntamento telefonando al: 333 2449862

www.italialiberty.it