Concerto del Maestro fisarmonicista Giacomo Rotatori, a cura del Comitato cittadino di Ragone

Il Comitato cittadino di Ragone organizza un evento musicale che si terrà domenica 8 dicembre, dalle ore 16, nei locali della ex-scuola elementare, in via Ragone Vecchio 13. Sarà presente il Maestro fisarmonicista Giacomo Rotatori, docente alla Scuola di musica Bettino Padovano nelle Marche, un istituto particolarmente avanzato nell’insegnamento della musica classica, del jazz, della musica moderna, con proposte specifiche per i bambini e gli adulti. Il Maestro Rotatori presenterà il suo nuovo spettacolo “Cinema Fantasy, melodie delle colonne sonore più famose”, arrangiate per fisarmonica solista. Il Comitato Cittadino offrirà un buffet ai partecipanti.