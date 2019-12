Due eventi a Cervia per la Giornata mondiale dei Diritti Umani

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.» (Il primo articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani.). Due iniziative in programma per domani, martedì 10 dicembre, “Giornata mondiale dei Diritti Umani”.

Al mattino l’Assessore alla Scuola e alla Pace Michela Brunelli passerà dai plessi scolastici delle Scuole Primarie di Cervia a consegnare la Bandiera della Pace insieme alle volontarie Ilaria Genghini e Shade Oshodi del Servizio Civile Nazionale. Sarà anche l’occasione per ritirare tutti i “Messaggi di Pace”, realizzati dagli alunni, che verranno poi raccolti in volumi, consultabili presso la Biblioteca Comunale Maria Goia.

Alle ore 20.30 in Biblioteca Comunale Maria Goia ci sarà un incontro sui Diritti Umani aperto a tutti che avrà come tema l’Appello alla resilienza e alla speranza di Adolfo Peréz Esquivel e Daisaku Ikeda.

Entrambe le iniziative sono inserite nell’ambito del progetto “EuRoPe_2019 – ATTRAVERSO IL MURO”, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma sulla pace, interculturalità, diritti, dialogo interreligioso e cittadinanza globale. Il Comune di Cervia è partner di questo progetto che ha come capofila il Comune di Ravenna.