Dal Brasile a Faenza la compagnia Caravan Maschera ospite alla Casa del Teatro di Faenza

Questo fine settimana la Casa del Teatro ha il piacere di ospitare le uniche date in Romagna della compagnia brasiliana Caravan Maschera Teatro: sabato sera con lo spettacolo di teatro d’immagine Vidas Secas, e domenica pomeriggio con una proposta per ragazzi di teatro di burattini Tiringuito, Luisa e la morte.

Caravan Maschera Teatro è stata fondata nel 2010, con il desiderio di sperimentare e approfondire le forme di teatrali in cui prevale l’uso dell’immagine e dell’elemento visivo come forma di comunicazione: teatro di figura, forme animate, maschere, clown, teatro fisico, buffone e teatro visuale. In Brasile la compagnia ha sede nel TERRITÓRIO DAS ARTES CARAVAN MASCHERA, situato in un quartiere rurale della città di Atibaia (SP): il centro comunitario di quartiere viene trasformato in centro culturale e in spazio per prove, residenze e intercambi culturali all’interno del contesto periferico.

Sabato 14 dicembre 2019 – ore 21

VIDAS SECAS

Caravan Maschera Teatro (Brasile)

Marionette e figure ispirate ai quadri di Candido Portinari vi guidano attraverso una rivisitazione di uno dei più famosi romanzi del Brasile.

In maniera asciutta e tagliente lo spettacolo ritrae la saga di una famiglia che, per sfuggire alla morte certa dovuta al dilagare di una terribile siccità, vaga per il Sertão brasiliano alla ricerca di migliori condizioni di vita. Il testo letterario di Graciliano Ramos viene rivisitato attraverso l’uso di marionette, maschere e in quasi totale assenza di parole. Ricercando una comunicazione con il pubblico che oltrepassi le frontiere dell’approccio razionale e che privilegi lo stimolo sensitivo, lo spettacolo intende superare i confini geografici della realtà del Sertão per abbordare temi di attualità: l’esodo, lo sfruttamento, l’incomunicabilità umana.

Domenica 15 dicembre 2019 – ore 16

TIRINGUITO, LUISA E LA MORTE

per ragazzi

Caravan Maschera Teatro (Brasile)

Uno spettacolo di burattini che affascina grandi e piccini con giochi di scena, lazzi e scene di combattimento.

Tiringuito è un povero e timido servo ed è innamorato di Luisa. Proprio nel giorno in cui trova il coraggio di chiedere la ragazza in sposa, appare la Morte, venuta per portare via con sé il giovane. I personaggi-burattini dello spettacolo nascono dagli archetipi della Commedia dell’Arte, della Guarattella napoletana e dei Mamulengos del Brasile. Tiringuito infatti non è un semplice servo, ma parente di sangue del Buffone medievale, pieno di vitalità, un antieroe irriverente e ribelle. E così affronterà con la sua gioia di vivere e il suo spirito indomabile ogni sorta di nemico, perfino la Morte.

Per gli spettacoli i posti sono LIMITATI, consigliata la prenotazione allo 0546 622999

o sul sito www.teatroduemondi.it/appuntamenti

o il giorno dello spettacolo al 331 1211765.

CASA DEL TEATRO

via Oberdan 7/a- Faenza

Per informazioni TEATRO DUE MONDI

via Oberdan 9/a- Faenza – info@teatroduemondi.it

Ufficio +39 0546 622999

www.teatroduemondi.it