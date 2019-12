Prima edizione di “Mamme in Poesia”: premiate anche due mamme di Ravenna

Un altro importante evento si è aggiunto all’elenco di iniziative legate a “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni: si tratta di “Mamme in Poesia”, un concorso di poesie e racconti brevi sul tema del il Natale, che ha coinvolto 35 mamme “Miss”, che nei 27 anni del concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione, le quali hanno sfoderato la loro “vena artistica” e si sono cimentate nella stesura di poesie e racconti brevi dedicati al Natale.

In occasione della 1° edizione di “Mamme in Poesia”, evento Patrocinato dal Comune di Cesena e dalle “Edizioni Musicali Casadei Sonora”, organizzato da Te.Ma Spettacoli e dal Centro Commerciale “Lungo Savio” di Cesena, che si svolto domenica 8 dicembre, nella galleria del Centro Commerciale “Lungo Savio” di Cesena (di cui è Direttore Silvano Morini), 35 mamme provenienti da diverse regioni italiane, hanno presentato le loro poesie, di fronte alla giuria, presieduta dal giornalista e poeta Davide Buratti.



Queste le mamme premiate:

Prima classificata Ginetta Carrubba “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare 2019”, 57 anni, insegnante, di Osimo (AN);

Seconda classificata Paola Poggioni “Miss Nonna 2016” (anche il concorso “Miss Nonna” è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli), 57 anni, casalinga, di Arezzo;

Terza classificata Enza Saraceno “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2016”, 57 anni, impiegata nel settore “Arte e Beni Culturali” del Comune di Genova;

Quarta classificata Sabina Ciavatta “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2020”, 46 anni, estetista, di Riccione;

Quinta classificata Maria Maresca “Miss Mamma Italiana 2005”, 54 anni, impiegata, di Ravenna.

Premio Speciale “Edizioni Musicali Casadei Sonora” e “Centro Commerciale Lungo Savio”, a pari merito:

Angela Mori “Miss Suocera 2017” (anche il concorso “Miss Suocera” è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli), 56 anni, impiegata comunale, di Sorgà (VR);

Lorena Ruzzon “Miss Mamma Italiana Gold Sponsor Top 2016”, 58 anni, casalinga, di Conselve (PD).

Premio Speciale “Romagna Mia”, a pari merito:

Paola Lippi “Miss Mamma Italiana Gold Sprint 2018”, 47 anni, impiegata bancaria, di Volvera (TO);

Patrizia Verlicchi “Miss Mamma Italiana Evergreen Damigella d’Onore 2019”, 62 anni, operatrice olistica, di Ravenna.

Premio Speciale “Natale nel Mondo”:

Erica Ippolito “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2019”, 30 anni, clinical manager, originaria di Varese e residente a Londra.

L’evento è stato condotto da Paolo Teti e Barbara Semeraro. Madrina d’Onore la Lady Chef Albarosa Zoffoli. Intanto proseguono in tutta Italia, le selezioni del concorso “Miss Mamma Italiana”, le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.