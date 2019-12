Al comunale di Russi la commedia di Pierre Chesnot “Alle 5 da me” con musiche originali della Banda Osiris

Alle 5 da me, commedia di Pierre Chesnot, è il divertente appuntamento con il quale giovedì 12 dicembre (ore 20.45) la stagione teatrale del comunale di Russi saluta il 2019. In scena Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero, accompagnati dalle musiche originali della Banda Osiris. Regia di Stefano Artissunch.

Alle cinque da me è una commedia esilarante che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità. Protagonisti Gaia De Laurentiis, che interpreta cinque donne che corteggiano un uomo, e Ugo Dighero, che invece dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna. Come spesso capita nella vita, la ricerca spasmodica porta a essere poco selettivi, e così i due finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti persino paradossali. Un vero e proprio percorso a ostacoli, che porterà i due protagonisti a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali. Alle cinque da me è una macchina del divertimento, che conquista il pubblico scena dopo scena, regalando un finale a sorpresa, del tutto inaspettato.

“È stata Dorothee Chesnot a consigliarmi di leggere e mettere in scena il testo del padre Pierre Alle cinque da me, dopo aver visto e apprezzato a Roma la mia messinscena di L’Inquilina del piano di sopra (altro esilarante testo di Chesnot), con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero. Essendo stati molto amati in quella commedia lo stesso Chesnot, riprendendo in mano il testo di Alle cinque da me, ha pensato a Gaia e Ugo come interpreti e ha voluto omaggiarli scrivendo una scena appositamente per loro. Questa volta, cercando un’atmosfera in cui immergere i personaggi, mi sono lasciato suggestionare dai film franco-spagnoli, in cui il comico lambisce il grottesco. Tuttavia non ho voluto allontanarmi dall’obiettivo di mantenere il più possibile la verità scenica: senza rinunciare al sano divertimento e se pur attraverso il gioco del travestimento, ho mantenuto i caratteri umani e credibili, così che possano creare empatia con lo spettatore. La scenografia di Matteo Soltanto, una sorta di installazione, restituisce i colori e i sapori degli ambienti in cui si muovono i personaggi, mentre le musiche della Banda Osiris, originali e accattivanti, sono la vivace colonna sonora delle loro vite. È una sfida stimolante portare in scena Alle cinque da me: testo ricchissimo di battute e situazioni, è un vero e proprio cimento da condividere con attori e collaboratori. Una variegata galleria di personaggi acutamente studiata per generare una comicità intelligente, mai grottesca né banale.” (Stefano Artissunch)

GAIA DE LAURENTIIS – Attrice teatrale e cinematografica, diplomatasi nel 1990 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano, dal 1993 ha condotto numerose trasmissioni Mediaset, tra cui Target e Missione Green su Canale 5, partecipando anche a diversi film come Sei forte maestro (2000) e alla serie Centovetrine (2015).

UGO DIGHERO – Attualmente impegnato in diverse produzioni teatrali, si diploma nel 1982 alla Scuola di Teatro Stabile di Genova. Nel 1992 debutta in televisione con i Broncoviz e poi la Gialappa’s Band, apparendo in trasmissioni come Mai dire gol e serie come RIS, delitti imperfetti.

ALLE 5 DA ME di Pierre Chesnot, traduzione Giulia Serafini, regia Stefano Artissunch con Gaia De Laurentiis Ugo Dighero musiche originali Banda Osiris, scene Matteo Soltanto, realizzazione scene Stefano Ortolano Alessandro Campitelli, costumi Marco Nateri, disegno luci Giorgio Morgese, assistenza alla regia, Chiara Acaccia foto di scena, Ignacio Maria Coccia, attrezzeria Giuseppe Cordivani, produzione a.ArtistiAssociati Synergie Arte Teatro.

Il prossimo appuntamento è venerdì 10 gennaio con Ottocento di e con Elena Bucci e Marco Sgrosso. La vendita dei biglietti si svolgerà presso la biglietteria del teatro il martedì e il sabato dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 19.

Per informazioni e prenotazioni: Teatro Comunale di Russi, via Cavour, 10. Tel. 0544/587690 |e-mail: teatrocomunalerussi@ater.emr.it – www. comune.russi.ra.it e www.ater.emr.it. Tutti i giorni feriali dalle 10:00 alle 12:00