Nuove variazioni alla programmazione dal Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Tutti gli spettacoli in cartellone fino a sabato 21 dicembre hanno subito delle variazioni e sono slittati al 2020, in seguito al guasto all’impianto di riscaldamento della sala.

Di seguito il riepilogo delle nuove date di tutti gli spettacoli della Stagione Teatrale 2019/2020 che hanno necessitato di spostamento di data.

Per la rassegna FAVOLE: Gianni e il gigante della compagnia Teatro delle Briciole andrà in scena sabato 18 gennaio alle ore 21;

Il sogno di Tartaruga de Il Baule Volante andrà in scena sabato 8 febbraio alle ore 21;

Valentina vuole di Progetto g.g. andrà in scena sabato 7 marzo alle ore 21.

Per la nuova rassegna STAND UP, l’appuntamento inaugurale con Ruggero de i Timidi e lo spettacolo Stand Up and Songs previsto per domenica 15 dicembre, è stato spostato a giovedì 30 gennaio alle ore 21.

Per la rassegna PROSA, lo spettacolo Quartet, interpretato da Giuseppe Pambieri, Cochi Ponzoni, Paola Quattrini ed Erica Blanc,andrà in scena, come già comunicato, mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio alle ore 21; il consueto Incontro con gli Artisti avrà luogo, come sempre, il secondo giorno di permanenza della compagnia in città, in questo caso giovedì 23 gennaio alle ore 18.

Per quanto riguarda le rappresentazioni di teatro dialettale, la compagnia Caveja Ravgnana, prevista per venerdì 6 dicembre, andrà in scena venerdì 7 febbraio alle ore 21, mentre la Jarmidied di Rimini, inizialmente programmata venerdì 13 dicembre, salirà sul palcoscenico venerdì 28 febbraio alle ore 21.