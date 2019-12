Al teatro Masini di Faenza. Nuovi abbonamenti all’Operetta 2020 dal 14 dicembre

Partirà sabato 14 dicembre 2019 (dalle 16 alle 17) la campagna per sottoscrivere un nuovo abbonamento alla Stagione di Operetta del Teatro Masini di Faenza. La campagna proseguirà poi da lunedì 16 a mercoledì 18 dicembre dalle ore 10 alle 13.

La rassegna di Operette, tradizionalmente ospitata al Teatro Masini la domenica pomeriggio, partirà con Can Can della compagnia Teatro Musica Novecento e Orchestra Cantieri d’Arte diretta da Stefano Giaroli. Composta da Jacques Offenbach nel 1858 su libretto di Hector Crèmieux e Ludovic Halèvy, l’opera riprende, in chiave comico-satirica, la vicenda mitologica della discesa di Orfeo agli Inferi per riportare alla vita l’amata Euridice. Nel gran finale, il brano più famoso di Offenbach, quello scatenato “galop infernal” che, fra alzate di gonne e maliziose rivelazioni, ha acceso la fantasia di un pubblico entusiasta a fine Ottocento, ancora oggi regala tutta la joie de vivre di un’epoca impossibile da dimenticare (12 gennaio ore 16).

Seguirà la compagnia di Corrado Abbati con “Il pipistrello”, l’operetta di Johann Strauss più famosa e più rappresentata al mondo e che incarna lo spirito e l’essenza stessa dell’operetta viennese. Un vivace intreccio da commedia degli equivoci, capricci sentimentali, le irresistibili danze e le meravigliose musiche di Strauss assicureranno divertimento e regaleranno, con questa versione, un vigore nuovo alle festose, colorate, cangianti, emozionanti, ammiccanti atmosfere di uno dei capolavori del teatro musicale mondiale (9 febbraio ore 16).

Il terzo ed ultimo appuntamento sarà con la compagnia di Elena D’Angelo e lo spettacolo La vedova allegra di Franz Lehar. Spumeggiante nel ritmo, inesauribile nell’invenzione melodica, a tratti nostalgica e malinconica, La vedova allegra dimostra che la leggerezza, in musica, non è per forza sinonimo di banalità. La regia rispetta la filologia dello spettacolo sia nel testo che nella musica che nell’allestimento mantenendo l’equilibrio tra modernità e tradizione (1 marzo ore 16).

I prezzi dell’abbonamento alle 3 Operette in programma varia da 30 a 74 euro a seconda del settore scelto e dell’età dell’acquirente.