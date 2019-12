Con lo spettacolo “Il rigore che non c’era” a Ravenna si apre il progetto “Teatro e Sport”

Si apre con lo spettacolo Il rigore che non c’era di Federico Buffa Teatro e Sport, la collaborazione tra Ravenna Teatro e G.S. Porto Robur Costa, Conad Olimpia Teodora, OraSì Basket Ravenna e Ravenna Football Club (Sabato 14 e lunedì 16 dicembre alle ore 21, domenica 15 alle ore 15.30 al Teatro Alighieri).

Ravenna si arricchisce così di un’inedita e bella collaborazione nel segno dell’unione tra sport e cultura nella nostra città. Grazie a questo sodale, gli abbonati ai rispettivi campionati e i tesserati delle varie società sportive avranno diritto alla tariffa ridotta sugli abbonamenti e sui biglietti per gli spettacoli de La stagione dei teatri, mentre gli abbonati della Stagione potranno godere di riduzioni per gli appuntamenti dei vari campionati. Inoltre, la collaborazione porterà anche a un incontro (lunedì 16 dicembre) tra i responsabili delle società sportive e Federico Buffa (in dialogo con Gianfelice Facchetti, attore, drammaturgo e regista teatrale) in occasione del suo spettacolo Il rigore che non c’era (lunedì 16 dicembre alle ore 18 alla Sala Corelli del Teatro Alighieri – Ingresso libero – Federico Buffa incontra Giorgio Bottaro (Conad Olimpia Teodora), Alessandro Brunelli (Ravenna Football Club), Luca Casadio (G.S. Porto Robur Costa) e Julio Trovato (OraSì Basket Ravenna) in dialogo con Gianfelice Facchetti, attore, drammaturgo e regista teatrale).

Nella prima parte del 2020 (data da destinarsi), poi, per ricordare Marco Pantani in occasione di quello che sarebbe stato il suo 50° compleanno, ci sarà anche una serata condotta da Marco Martinelli, fondatore e regista del Teatro delle Albe, alla presenza dei genitori del compianto campione romagnolo.

Federico Buffa

Federico Buffa arriva a Ravenna con Il rigore che non c’era, il suo ultimo lavoro, scritto a quattro mani con Marco Caronna e prodotto da International Music and Arts. Il rigore che non c’era è una riflessione sul destino: a un certo punto di una qualsiasi partita, un qualunque arbitro decide di fischiare un rigore, giusto o sbagliato, vero o falso. In quel momento, quello in cui la sorte ci mette davanti a un bivio, con una porta rossa o una porta nera da aprire per proseguire il cammino, cambia la vita di tutti. Ed è così che comincia il viaggio di Buffa, interrogandosi sul destino che avrebbe potuto essere diverso, tra esistenze e sliding doors. Il “Rigore” si snoda con una caratteristica nuova per lo storyteller: non si tratta solo di storie a sfondo sportivo. Racconta, con leggerezza, di persone che hanno scelto, prima che l’arbitro fischiasse: di Garrincha e il Loco Housemann che svendono la loro vita scintillante a una bottiglia, di Mandela che decide di resistere 27 anni in carcere, di Billie Holiday che canta “Strange fruits” negli stati del sud, di Lebron James o di Colin Kaepernick che cantano della stessa cosa sui rispettivi campi da gioco.

Buffa arriva in un luogo imprecisato nel tempo e nello spazio, una sorta di Purgatorio nel quale incontra un pianista – Alessandro Nidi, e un sedicente speaker – Marco Caronna, di una fantomatica radio notturna. I due masticano musica, lo speaker provoca, lancia domande, svicola continuamente per non rivelare a Buffa che è finito in un posto da cui non si può più uscire. I due personaggi sembrano fatti apposta per mischiare le carte, per portare la riflessione verso la casualità della vita: cosa sarebbe successo se Picasso avesse finito il blu, se Von Braun fosse rimasto in Germania e sulla luna forse non ci sarebbe ancora andato nessuno, se Ringo Starr non avesse incontrato gli altri tre Beatles, se JFK non avesse usato la decappottabile quel pomeriggio a Dallas… Insieme a loro sul palco, una donna – Jvonne Giò, che canta, e sembra guidare le danze, un passo avanti agli altri. È lei a far balenare l’idea che il destino forse non ci lascia una scelta, che le porte da aprire non sono sempre due.

Federico Buffa (Milano, 28 luglio 1959) è un giornalista, e telecronista sportivo italiano. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato – secondo Aldo Grasso – di “essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni” in possesso di uno stile avvolgente ed evocativo.

Il progetto Teatro e Sport è realizzato con il sostegno di Orogel, Teleromagna e Pubblisole Spa

La conferenza stampa di presentazione del progetto

IN VIAGGIO VERSO IL TEATRO

Lo spettacolo, per la replica di lunedì 16 dicembre, è inserito nel progetto In viaggio verso il teatro, con cui Ravenna Teatro offre ai residenti delle circoscrizioni Nord e Sud del Comune di Ravenna e, su richiesta, ai residenti del Comune di Alfonsine, l’opportunità di recarsi a teatro usufruendo di un servizio navetta.

BIGLIETTI

Gli abbonati e i tesserati delle società sportive coinvolte nel progetto hanno diritto al biglietto a prezzo ridotto.

Platea e palco I, II e III ordine

intero 30 €, ridotto* 26 €, under30 18 €, under20 9 €

Galleria e palco IV ordine

intero 20 €, ridotto* 18 €, under30 11 €, under20 9 €

Loggione

intero 10 €, under30 5,50 €

*Cral e gruppi organizzati, docenti, oltre i 65 anni, iscritti all’Università per gli Adulti Bosi Maramotti, Soci Coop Alleanza 3.0, EspClub Card, Soci BCC, tessera Touring Club Italiano e abbonati ai campionati e i tesserati di G.S. Porto Robur Costa, Conad Olimpia Teodora, OraSì Basket Ravenna, Ravenna Football Club.

Grazie al contributo di Fondazione Flaminia sono a disposizione biglietti gratuiti per gli studenti universitari iscritti al Polo di Ravenna. I biglietti saranno in distribuzione martedì 10 dicembre dalle 12.30 alle 14.30 presso il Punto Ristoro a Palazzo dei Congressi.

BIGLIETTERIA

Teatro Alighieri via Mariani 2 Ravenna tel. 0544 249244

Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna tel. 0544 30227

INFORMAZIONI

Ravenna Teatro tel. 0544 36239, organizzazione@ravennateatro.com www.ravennateatro.com