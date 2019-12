Un week end ricco di appuntamenti al Mar di Ravenna per grandi e piccoli

Venerdì 13 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Martini del MAR di Ravenna Marco Senaldi, Leonardo Pivi e Daniele Torcellini dialogano su Duchamp, La scienza dell’arte e Chuck Close. Mosaics. L’incontro, nell’ambito della mostra Chuck Close. Mosaics, è un’occasione di dialogo e confronto a più voci dove i temi dell’ultimo libro di Marco Senaldi, Duchamp. La scienza dell’arte, pubblicato recentemente da Meltemi Editore, sono il filo conduttore di una conversazione sull’arte e sui processi visivi e cognitivi che l’arte mette in atto. In un mondo in cui l’occhio e tutti gli altri sensi umani sono sottoposti ogni giorno a una serie di prove psicologiche in forme e modalità accresciute, continue e per lo più inconsapevoli, l’arte di Duchamp rappresenta, ancora oggi, un esercizio per collaudare non solo la nostra capacità di vedere e percepire, ma anche di esistere. Se vivere significa emanciparsi dall’incatenamento a uno scopo determinato, allora l’arte, quando funge da “test”, può servire a misurare, di tanto in tanto, quanto siamo davvero consapevoli della nostra libertà. A partire da questo presupposto, Marco Senaldi ci conduce in un inedito e avvincente viaggio “a ritroso” nell’opera di Marcel Duchamp.

Per il weekend confermati i consueti appuntamenti:

serata aperitivo

Venerdì 13 dicembre a partire dalle ore 18.00 serata aperitivo: l’appuntamento prevede un aperitivo servito nel suggestivo quadriportico del MAR e a seguire visita guidata alle mostre Chuck Close. Mosaics, e Riccardo Zangelmi Forever young. Ingresso venerdì sera con aperitivo e visita guidata € 17 (su prenotazione).

genitori & bambini

Sabato 14 dicembre alle ore 16.00 appuntamento Genitori & Bambini dedicato alla mostra Riccardo Zangelmi Forever young. Riccardo Zangelmi è l’unico artista italiano certificato LEGO® Certified Professionals in un gruppo ristrettissimo di soli 14 persone in tutto il mondo. Un fantastico percorso creativo tra oggetti, ricordi e fantasie legate al mondo dell’infanzia grazie a più di 20 opere per realizzare le quali sono stati impiegati oltre 600mila mattoncini LEGO® di differenti dimensioni e di 60 colori diversi. La visita alla mostra ci condurrà attraverso l’universo magico dell’invenzione e della fantasia. I bambini, insieme ai genitori, potranno farsi ispirare dalle straordinarie sculture realizzate con i mattoncini più famosi del mondo per inventare storie e immagini che daranno forma a un immaginario fantastico.

bambini a partire dai 4 anni

Ogni appuntamento è articolato in un breve percorso guidato in mostra per proseguire poi nelle sale del laboratorio didattico.

Su prenotazione, tariffa bambini € 5, tariffa adulti € 7.

visite guidate Tutti i sabati e le domeniche, fino al 12 gennaio 2020, alle ore 16.30 sono in programma visite guidate alle mostre Chuck Close. Mosaics, Riccardo Zangelmi. Forever young, Niki de Saint Phalle. Vanitas (su prenotazione; € 14 a partecipante- ingresso MAR e visita guidata).

Informazioni e prenotazioni: tel. 0544 482487.