Al The Ale House Blues Club di Faenza presentazione del libro Ladri di Canzoni

Si terrà sabato 14 dicembre alle 18 al The Ale House Blues Club di Faenza in Corso Mazzini 39 l’incontro per la presentazione del libro Ladri di Canzoni – 200 anni di liti musical-giudiziarie dalla A alla Z (Edizioni Hoepli) di Michele Bovi, organizzato da Casa della Musica e Artistation in collaborazione con il MEI25 e il circuito del Naima Jazz Club.

Ladri di Canzoni

Lo ha scritto Michele Bovi, il giornalista televisivo che ha dedicato alla materia decine di dossier e di programmi televisivi su Raiuno e Raidue. È il resoconto, commentato dai protagonisti, di tutte le accuse, le denunce, i processi, le condanne, gli accordi sottobanco tra compositori, parolieri, discografici ed editori nella storia della musica italiana e internazionale. Non solo plagi, ma anche una ghiotta miriade di retroscena inediti e di testimonianze originali: come l’ombra della mafia dietro alla vertenza tra Al Bano e Michael Jackson, o il complotto tra produttori e popstar nelle pieghe della condanna di George Harrison per My Sweet Lord.

E rivelazioni sulle più importanti cause nostrane: ad esempio, non furono gli autori di Zingara a trascinare Francesco De Gregori davanti al magistrato, bensì Gianni Morandi editore occulto del brano vincitore di Sanremo 1969. Non soltanto la narrazione di un sorprendente pregresso ma anche la cronaca della situazione attuale, con le innumerevoli cause per milioni di euro in attesa di sviluppi e pronunzie dei giudici: quella di Detto Mariano contro Adriano Celentano per Prisencolinensinainciusol, quella degli eredi di Gino Santercole contro De Luca (padre) per Una carezza in un pugno, quella di De Luca (figlio) contro Biagio Antonacci per Mio fratello.

360 pagine di documenti a dimostrazione che il plagio non risparmia nessuno. Da Giuseppe Verdi a Lucio Dalla, da Giacomo Puccini a Claudio Baglioni, da Enrico Caruso a Luciano Pavarotti, da Domenico Modugno a Laura Pausini, da Zucchero a Eros Ramazzotti, da Jovanotti ai Modà non c’è celebre artista nella storia della musica italiana che non abbia avuto noie con la giustizia a causa del proprio lavoro e di presunte somiglianze con realizzazioni preesistenti.

Michele Bovi interverrà proponendo in materia di violazioni del diritto d’autore le testimonianze raccolte personalmente in video di una serie di artisti: da Ennio Morricone a Nicola Piovani, da Gino Paoli a Francesco Guccini, ai compianti Bruno Lauzi, Stelvio Cipriani, Sergio Endrigo e Luis Bacalov.

Condurranno l’incontro Giordano Sangiorgi e Michele Minisci.

Durante l’incontro saranno visionati alcuni video sui plagi e alcuni artisti eseguiranno alcuni esempi di plagi.

Tra gli ospiti il Duo Bellavista & Soglia, recentemente premiati dal MEI e dalla Confesercenti come Migliori Artisti del Territorio, e altri giovani musicisti faentini e della zona.

Per informazioni: 0546/646012 – 349/4461825