Al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale a Massa Lombarda

Ritornano gli spettacoli con Una Massa di risate, la nuova stagione teatrale alla Sala del Carmine (via Rustici 2) che si aprirà il 10 gennaio 2020 per proseguire fino a marzo con quattro appuntamenti dedicati alla comicità con qualche incursione musicale.

Sabato 14 dicembre avrà inizio la campagna abbonamenti, dalle 9 alle 11 sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento presso l’Urp del Comune di Massa Lombarda: 40 euro prezzo intero, 35 euro ridotto.

Il primo appuntamento, previsto per venerdì 10 gennaio, alle 21, si intitolerà Di nuovo insieme e sarà portato in scena da Gigi e Andrea. Gigi Sammarchi e Andrea Roncato hanno dato vita a un duo comico storico dagli anni ’70 agli anni ’90. Il loro spettacolo Di nuovo insieme ripercorrerà i migliori momenti della loro carriera. Venerdì 7 febbraio 2020 alle 21, l’attrice Alessandra Ierse porterà in scena Di che sogno sei?: uno spettacolo comico che ripercorre la sua imprevedibile vita fatta di piccole fortune, grandi sfortune e tanti segni zodiacali che hanno lasciato il segno e regalato un sogno. Venerdì 6 marzo 2020 alle 21 Flavio Oreglio presenterà Una vita contromano, un racconto di un percorso, di una carriera: dalle canzoni umoristiche di Ridendo, passando per la storia del cabaret, con l’omaggio a un gruppo di poeti che lo hanno inventato e altre sorprese. Sabato 28 marzo 2020, sempre alle 21, ultimo appuntamento della stagione con Quando il gioco si fa Duo del Duo Idea. Due voci, una chitarra, due cervelli e un chiodo fisso: le canzoni in tutte le loro forme e formati e servite al pubblico in un concentrato musicale vorticoso. Nelle giornate degli spettacoli la biglietteria del Carmine aprirà alle 19.30 e i biglietti singoli avranno il seguente prezzo: intero (12 euro), ridotto (10 euro).

La rassegna Una Massa di risate è organizzata in collaborazione con Gruppo Teatrale La Bottega del Buonumore e con il sostegno di La BCC ravennate, forlivese e imolese e Con.Ami. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare l’Urp del Comune di Massa Lombarda al numero 0545.985890 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it.