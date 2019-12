Alla Casa delle Donne di Ravenna Maria Luisa Boccia presenta il suo libro “Le parole e i corpi”

Maria Luisa Boccia sarà di nuovo a Ravenna venerdì 13 dicembre, alle ore 18, presso la Casa delle Donne di Ravenna, in via Maggiore,120 per presentare il suo ultimo libro “Le parole e i corpi”. L’ultimo libro di Maria Luisa Boccia, scritti femministi (Ediesse 2018), raccoglie pagine che attraversano gli ultimi venti anni, anni che hanno visto la recente comparsa di nuovi movimenti di donne, da “Non una di meno” a “Me Too”. È pensando a questa ultima generazione di donne che Boccia fa memoria del “suo” femminismo, per dare conto – come lei stessa dice – del femminismo della differenza da lei praticato, nella filosofia e nella politica. Pensiero politico che parla della soggettività e del mondo a partire dai corpi.

“Per noi donne ravennati – scrivono dalla Casa delle Donne – il libro ha particolare valore, perché saggi qui pubblicati hanno origine in due seminari svolti tempo fa nella nostra città e condivisi con Maria Luisa, Partire dal Corpo. Laboratorio politico di donne e uomini e Femminismi musulmani”

Saranno in dialogo con Maria Luisa Boccia Maya Romagnoli, Maria Paola Patuelli, Serena Simoni. Promuovono l’incontro l’associazione Femminile Maschile Plurale e la Casa delle donne.