Espressioni: la mostra tra mosaico, fotografia e pittura inaugura a Pallavicini 22

Espressioni, mostra itinerante tra mosaico, fotografia e pittura, continua la sua strada in Pallavicini 22, dove inaugura sabato 14 dicembre alle 18 per poi restare visitabile dal 15 al 29 dicembre. Dopo la permanenza a Palazzo Rasponi 2 (29 novembre – 13 dicembre) le opere di Rita Benzoni, Luciano Paganelli e Domenico Bressan si spostano nel nuovo spazio per l’arte del quartiere Farini. A confronto dunque 3 artisti, rappresentanti di tecniche diverse tra loro (mosaico, fotografia e pittura), che con Espressioni danno vita ad un dialogo che si sviluppa attraverso il ritratto e l’espressione.

Il mosaicista allora riproduce con le tessere l’immagine del fotografo, che a sua volta ritrae il pittore al lavoro, atto a ritrarre il mosaicista, in un ciclo di opere che danno vita ad un confronto tra artisti e i media.

La sera del 20 dicembre dalle ore 20,45 si terrà in galleria un talk con la Psicologa Psicoterapeuta Roberta Manzin: “Ri-Vedersi…/Ri-Velarsi… e Incontrar-Si” (Sguardi e Possibilità). Si parlerà di Ritratti, Autoritratti, Sguardi dell’Arte attraverso la lente della Psicologia. In uno scambio interattivo tra i partecipanti, si cercherà di allineare ‘mente, cuore e occhi’ (parafrasando Bresson-Cartier), stimolando Possibilità. Un’occasione per incontrar-Si attraverso l’opera d’arte.

Galleria Pallavicini Nasce nel 2019 come spazio per le arti e la cultura del quartiere Farini di Ravenna. Obiettivo dell’iniziativa: rilanciare un quartiere trascurato grazie a progetti artistici e culturali. Lo spazio è aperto a proposte espositive.