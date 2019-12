“Libri mai mai visti”: inaugura a palazzo Rasponi dalle Teste la mostra e “La biblioteca immaginaria di Rabelais”

Sabato 14 dicembre alle 15.30 a Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy, 12 sono in programma la premiazione e l’inaugurazione al pubblico della XXII mostra di “Libri mai mai visti”, il concorso per libri manufatti mai editi né esposti in pubblico, che ha avuto la sua prima edizione nel 1995, a Russi.

Contestualmente sarà inaugurata la mostra “La biblioteca immaginaria di Rabelais (libri oggetto immaginati nel ‘500 e realizzati oggi)” che raccoglie libri manufatti ispirati ai titoli rabelesiani. Le mostre saranno visitabili fino al 19 gennaio 2020, nei giorni feriali dalle 15 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 18 (chiuso il lunedì, il 25 dicembre e l’1). L’ingresso è libero.

“Libri mai mai visti” ha allietato negli anni un gran pubblico, con centinaia di opere mai banali, e assegnato premi a concorrenti di tutto il mondo. Le opere che si potranno vedere a palazzo Rasponi stupiranno, perché creativi famosi e maestri artigiani del libro hanno risposto all’invito, rivolto loro da VACA (Vari Cervelli Associati), di esplorare i meandri della fantasia e trovare l’ispirazione e la pazienza di plasmare un nuovo libro mai visto.