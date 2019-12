Ravenna. Vince la nona edizione di “Poesia al bar” la lirica “Salina in autunno”

Sabato 14 dicembre 2019 ore 11.00 si terrà in comune a Ravenna la premiazione della nona edizione del concorso nazionale Poesia al bar .Liriche premiate

Prima classificata vince concorso Poesia al bar nona edizione“ Salina in autunno” Anna Maria Costa Cervia”/ I fenicotteri non pescano più/”.

Seconda classificata“ Redenzione” Emilia Testa Ravenna

Terza classificata“ la maglietta rossa e i pantaloncini blu” Leonardo lombardi Santa Luce ( Pi)

Quarta classificata“ Sono una barca” Lucia Lo Bianco Palermo

Quinta classificata “Danza delle gru” Giovanna Santagati BRA ( Cu)

Sesta classifica “ Borgo natio” Giovanni D’Alessandro Lugo

Settima classificata “Tilliment” Marika Brun Pordenone

Ottava classificata “Tangenza” Leonardo Morri Sant’ Arcangelo di Romagna (RN)

Nona classificata “A mia figlia” Teresa Baldrati Ravenna

Decima classificata “ Anima Sommersa” Paola Perini Ravenna.

La competizione è stata organizzata da Centro Servizi Culturali di Alessandra Maltoni.