Alla Casa delle donne di Ravenna al via il piccolo festival di letteratura “Le scrittrici abitano qui”

La Casa delle donne di Ravenna, sabato 14 dicembre, alle ore 17,30, in via Maggiore 120, dà il via al piccolo festival di letteratura Le scrittrici abitano qui, II edizione, con il carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville -West ‘Scrivi sempre a mezzanotte. Lettere d’amore e desiderio’ (Donzellii, 2019).

Le ospiti speciali di questo incontro, il primo di un calendario che prosegue fino a primavera e che annovera tra le relatrici a gennaio Sandra Petrignani, a febbraio Evelina Santangelo e Valeria Parrella, a marzo Marina Mander, ad aprile una nuova ‘Eroide’, sono Sara De Simone e Viola Lo Moro.

De Simone, che ha appena conseguito il dottorato in Letterature comparate alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha tradotto in ‘Scrivi sempre a Mezzanotte’ le lettere di Vita, condividendo il lavoro con Nadia Fusini, che si é occupata della voce di Virginia. Viola Lo Moro, invece, é tra le fondatrici della libreria romana Tuba Bazar e organizzatrice di Inquiete, festival di scrittrici a Roma, che quest’anno ha dedicato gli incontri di esordio e fine proprio agli amori rivoluzionari tra donne.