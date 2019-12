Ravenna, nuovo laboratorio di “Classis for Kids” ispirato al mare

Domenica 15 dicembre, alle ore 16, nuovo appuntamento di Classis for Kids, la rassegna di visite animate e laboratori manipolativi rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni, in programma presso il Museo Classis Ravenna. Nell’occasione viene proposto Fauna marina in mosaico, laboratorio di mosaico ispirato ai reperti della mostra temporanea Tessere di mare.

Prenotazione obbligatoria: 0544 473717. Per bambini dai 6 agli 11 anni. Tariffa: € 6 a bambino. Gli accompagnatori possono accedere al Museo con il biglietto ridotto di € 2.