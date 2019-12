Corde armoniche in concerto a Palazzo Rasponi per l’associazione Ravenna Parkinson

L’associazione Ravenna Parkinson in collaborazione con il Comune di Ravenna organizza per domenica 15 dicembre alle 18.30 il Concerto di Natale, 3° Memorial Olga Rondoni. L’evento si terrà nel salone delle feste a Palazzo Rasponi dalle Teste e propone “Corde armoniche in concerto”, con Carla They all’arpa, William Tedeschi all’armonica, Marina Mammarella al violino e Agide Bandini al contrabbasso.

Verranno suonate musiche di Bach, Brahms, Mascagni ed altri. L’ingresso è gratuito