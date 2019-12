Faenza. Al Masini l’allestimento permanente dei Fondali del Teatrino delle marionette di Casa Gessi

Martedì 17 dicembre 2019, alle ore 17.00, presso il Teatro Masini di Faenza, verrà presentata alla città la collezione completa dei dipinti a tempera facenti parte del Teatrino per marionette di Casa Gessi, opera della metà del XIX secolo dello scenografo Romolo Liverani, donato al Comune di Faenza dal dott. Romolo Archi, discendente della famiglia Gessi.

I fondali del teatrino sono stati collocati in via definitiva presso il corridoio che conduce alla caffetteria del teatro, con un nuovo allestimento ed impianto illumino-tecnico.

Il teatrino di Casa Gessi, quasi un vero e proprio teatro, anche se in miniatura, per rappresentazione di melodrammi, balli e commedie è stato restaurato nel 2016 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Faenza ed è stato collocato in via permanente presso il Foyer del Teatro.

Saranno presenti Massimo Isola, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e Marcella Vitali, Presidente di Italia Nostra Faenza; l’incontro sarà allietato da un momento musicale a cura della Scuola di Musica “G. Sarti”.