“L’intelligenza ama i problemi”, se ne parla con Gianluca Giovannetti a coLABoRA

Continua la rassegna degli Inspirational Talk di coLABoRA, il format di eventi “d’ispirazione” nati dall’incubatore e spazio di coworking della Darsena di Ravenna allo scopo di favorire lo scambio e lo stimolo di nuove idee, conoscenze e relazioni. L’ultimo appuntamento del 2019 sarà il 16 dicembre a partire dalle 18:30 presso coLABoRA, in Via Magazzini Posteriori 52. Ad ispirare i presenti ci sarà Gianluca Giovannetti, Direttore Centrale Innovazione e Servizi Business in Amadori.

Dopo un’esperienza pluriennale in una importante multinazionale del largo consumo e successivamente in una start-up legata all’e-commerce e al Digital Business, Gianluca è approdato nel 2003 in Amadori, uno dei principali player europei nella produzione e commercializzazione di carni e piatti pronti. Ha Insegnato Strategie Digitali nell’Executive Master della Business School del Sole 24 Ore di Milano, ed è stato cofondatore del centro di ricerca universitario DEL (Digital Enterprise Lab) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Gianluca è inoltre componente dell’Advisory Board della Digital Business Innovation Academy del Politecnico di Milano.

A coLABoRA non poteva che trattare il tema dell’innovazione, presentando un talk dal titolo più che accattivante: L’intelligenza ama i problemi. Attraverso tre momenti, distinti ma connessi tra loro, Gianluca racconterà agli ospiti la propria esperienza personale, le caratteristiche e chiavi di successo di uno dei migliori ecosistemi dell’innovazione del mondo, ovvero quello israeliano, per finire illustrando le Top Strategic Prediction per il 2020. Al termine del talk, in linea con la filosofia che guida il format ideato dall’incubatore d’impresa, i partecipanti potranno fare domande e confrontarsi liberamente con l’ispiratore.

L’Inspirational Talk è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza interessata. I posti sono limitati, quindi si consiglia l’iscrizione tramite l’evento presente sulla pagina facebook di coLABoRA.