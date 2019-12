Cisco Bellotti, ex frontman dei Modena City Ramblers a Bagnacavallo con Combat Folkper il 75° della Liberazione

Proseguono le iniziative promosse in occasione del 75° anniversario della Liberazione di Bagnacavallo. Venerdì 20 dicembre alle 21 al Teatro Goldoni si terrà Combat Folk, concerto per la Liberazione assieme a Cisco Bellotti, ex front man dei Modena City Ramblers.

Per festeggiare la maggiore età del disco Novecento, uscito nel 2001 con successo di pubblico e critica, Stefano “Cisco” Bellotti, allora front man dei Modena City Ramblers e Luca Lanzi, musicista e cantante della Casa Del Vento, tornano a calcare i palchi assieme. Assieme a loro ci sarà Francesco “Fry” Moneti, che proprio con il gruppo aretino mosse i suoi primi passi nel mondo musicale per poi passare ai Modena, di cui è ancora colonna portante. Ospite speciale sarà Luca Taddia.

Il concerto è organizzato dall’Anpi di Bagnacavallo.

Ingresso: intero 15 euro, ridotto soci Anpi 8 euro.

Info e prevendite: bagnacavalloanpi@gmail.com

Le iniziative, promosse da Comune, Comitato Permanente Antifascista e Consigli di Zona, proseguiranno sabato 21 dicembre, giorno della Liberazione di Bagnacavallo, con una messa in programma alle 9.30 al Sacrario dei Caduti. Si formerà poi un corteo per la deposizione di una corona al monumento ai Caduti in piazza della Libertà, dove dalle 10 si terranno il saluto del sindaco e gli interventi degli alunni dell’Istituto Comprensivo Berti. Nel pomeriggio, alle 16, la sala consiliare ospiterà un incontro con i neo diciottenni sul valore della Costituzione.

A chiudere il programma delle celebrazioni sarà, domenica 22 dicembre alle 9.30, Masiera: ci si ritroverà alle 9.30 al Parco del Senio per la formazione di un corteo per la deposizione delle corone ai monumenti ai Caduti.

