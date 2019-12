A Cotignola Gilda Altomare presenta “Le sorelle Scarano, due stravaganti zitelle”

Le sorelle Scarano – Due stravaganti zitelle è il titolo del romanzo di Gilda Altomare (Tempo al Libro) che verrà presentato mercoledì 18 dicembre alle 20.30 alla biblioteca di Cotignola “Luigi Varoli” (corso Sforza 24). Il racconto è ambientato a Bari nel 1943 e narra le vicissitudini famigliari e sentimentali delle quattro sorelle Scarano: Chella, Vittoria, Serafina e Maria. Episodi appassionati ma anche divertenti in cui emergono i caratteri dei protagonisti che si intrecciano nei momenti in cui la famiglia si riunisce. Presenta e modera l’incontro l’editore Mauro Gurioli di Tempo al Libro.

Gilda Altomare, è nata a Bari nel 1949. Laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Bari vive a Cotignola dal 1975. Ha insegnato Lettere per 40 anni nelle scuole medie inferiori di Ravenna e Faenza. Ha pubblicato Moderne Pasquinate, libro di componimenti in versi a rima baciata (Etabeta). L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cotignola. Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune di Cotignola al numero 0545 908826 o alla mail urp@comune.cotignola.ra.it.