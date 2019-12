Ravenna. Al Rasi piccoli attori recitano in inglese nello spettacolo “Why the sky is far away”

Al Teatro Rasi, giovedì 19 dicembre, alle 19, La stagione dei piccoli propone “Why the sky is far away / Perché il cielo è così lontano”. Lo spettacolo è l’esito finale del percorso laboratoriale a cura di Menna Price, autrice e regista nata a Cardiff.

Tra ottobre e dicembre, un gruppo di bambini e bambine, nella residenza artistica di Vulkano, hanno esplorato i concetti di corpo, voce e spazio, usando esercizi e improvvisazioni teatrali, tra gioco e sperimentazione.

Il percorso laboratoriale e l’esito in forma di spettacolo hanno come filo conduttore, la leggenda nigeriana “Why the Sky Is Far Away”, legato al discorso dello spreco. Come disse Gandhi “The Earth can provide for every man’s need, but nor for every man’s greed”.

Al termine dello spettacolo, apericena prenotata anticipatamente o portata da casa.

Prima dello spettacolo, dalle 18 è aperto AltroBar del Teatro Rasi per merende e aperitivi equi. AltroBar è gestito da Villaggio Globale.

Il Teatro Rasi è in via di Roma 39

Biglietti 3 €.

Informazioni. Ravenna Teatro, Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 36239 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.

La biglietteria del Teatro Rasi è aperta il giovedì dalle 16 alle 18 e da un’ora prima di ogni evento, tel. 0544 30227.

Il programma completo è consultabile su ravennateatro.com