Young Musicians European Orchestra suona per i neonati dell’Ospedale dei Bambini e alla scuola per sordi di Betlemme

Per il quinto anno consecutivo la Young Musicians European Orchestra diretta dal Maestro Paolo Olmi è tornata in Terra Santa per i tradizionali concerti di Natale a Betlemme e Gerusalemme. Composta da musicisti dai 16 ai 30 anni, provenienti da tutto il mondo, l’Orchestra ha presentato un programma classico con tre concerti di Corelli, Haydn e Mozart eseguiti dall’oboista Simone Fava, dal violoncellista Enrico Mignani, e dalla violinista Emma Arizza.

Prima della partenza i Concerti di Natale erano stati eseguiti a Forlì, Ravenna e Cervia con la partecipazione di oltre 2.000 persone, una raccolta solidale con Caritas e Banco Alimentare e il coinvolgimento di scuole di musica, Università per adulti e Club Service. Oltre all’emozionante Concerto serale dì Betlemme nella Chiesa di Santa Caterina alla Natività, al quale erano presenti il Sindaco di Betlemme Anton Salman , il Ministro Palestinese del Turismo Rula Maya ed il Console Generale d’Italia Fabio Sokolowicz, l’Orchestra ha suonato anche per i giovanissimi pazienti del Caritas Baby Hospital (l’unico ospedale pediatrico della Palestina). I medici hanno chiesto ai ragazzi della orchestra di suonare anche nel reparto di neonatologia dove i bambini immaturi e prematuri, che si trovano nelle incubatrici, hanno reagito molto positivamente al suono dei violini che hanno provocato una stabilizzazione del battito cardiaco dei piccoli pazienti. Un’altro incontro molto emozionante è stato presso la Scuola Paolo VI, dove i ragazzi dell’Orchestra sono riusciti a coinvolgere tanti bambini non udenti facendogli toccare gli strumenti e trasmettendone così le vibrazioni.

Durante la permanenza in Terra Santa(che ha toccato anche Gerusalemme dove era presente l’Ambasciatore di Italia Gianluigi Benedetti) l’Orchestra ha ricevuto l’invito a partecipare alle manifestazioni per Betlemme Capitale Araba della Cultura che avranno luogo per tutto il 2020 e il Sindaco di Betlemme ha espresso il desiderio che i Sindaci di Ravenna e Forlì possano visitare la Palestina in occasione dei prossimi concerti di Natale. Il progetto è stato reso possibile dal contributo del Ministero dei Beni Culturali, dal Ministero degli affari Esteri, dall’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv , dal Consolato Generale di Italia a Gerusalemme e dal Cidim-il Suono Italiano. La Young Musicians European Orchestra si è recentemente esibita in Iran, in Cina ed in Austria cercando di favorire attraverso la musica il dialogo tra le nazioni, i popoli e le religioni. Nel 2020 l’Orchestra effettuerà una lunga Tournée in Cina in occasione dei 50 anni di relazioni diplomatiche tra Pechino e Roma.