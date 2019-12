Al Teatro Socjale di Piangipane i giovani della ODG Big Band si esibiscono con il soulman Mario Biondi

Venerdì 20 dicembre, con ingresso dalle ore 21,(concerto dalle 22) al Teatro Socjale di Piangipane è in programma il concerto della ODG Big Band feat Mario Biondi. L’Orchestra Dei Giovani di Ravenna, diretta dal Maestro Franco Emaldi torna infatti al Socjale per augurare a tutti un felice e sereno Natale. I giovani ragazzi dell’orchestra incontrano per un evento unico il grande soulman italiano Mario Biondi. Gli arrangiamenti originali per Big Band sono stati realizzati, per l’occasione, dall’arrangiatore Tommaso Vittorini. Tra gli ospiti della serata non mancherà anche il percussionista di Biondi: il ravennate Luca Florian.

Il cantante siciliano non ha bisogno di presentazioni: con il suo timbro inconfondibile ed inimitabile è amato non solo in Italia ma anche all’estero, potendo vantare concerti in oltre 30 paesi. L’Orchestra dei Giovani di Ravenna, sotto la guida del Maestro Franco Emaldi, è divenuta un’eccellenza del territorio e vanta collaborazioni con grandi artisti come Fabrizio Bosso, Enrico Rava, Paolo Fresu e molti altri.

Come da tradizione, non mancheranno i cappelletti del Socjale, durante l’intervallo. Ingresso riservato soci Arci, tesseramento in Teatro. Informazioni e prevendita: www.teatrosocjale.it – www.facebook.com/teatrosocjale – tel. 3276719681.