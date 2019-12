Al Museo Tamo di Ravenna il laboratorio creativo per bambini “Mosaico sotto l’albero”

Sabato 21 dicembre, alle ore 16, presso il Museo Tamo di Ravenna, Fondazione RavennAntica, come ultimo appuntamento della rassegna TAMO for Kids – Natale 2019, propone il laboratorio creativo Mosaico sotto l’albero, rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. Nel corso dell’incontro verranno realizzate delle formelle a mosaico per decorare casa durante le festività natalizie: bimbi e famiglie potranno così trascorrere un pomeriggio alternativo, dedicato alla fantasia e alla creatività, trasformando la tradizione del mosaico ravennate in un bel ricordo da portare a casa.

Tariffa: € 6 a bambino – genitori gratuito. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni: Tamo – Museo del Mosaico, Via Rondinelli 2, Ravenna. Tel 0544 213371 (int 1); tamoravenna.it oppure ravennantica.it