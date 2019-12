Faenza. Teatro Masini, sabato 21 dicembre prevendita per gli spettacoli della stagione 2019/20

Il Teatro Masini di Faenza conferma, anche quest’anno, l’iniziativa “Teatro sotto l’Albero”, un’apertura straordinaria e speciale di prevendita per tutti gli spettacoli della corrente stagione, che si terrà sabato 21 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 alla biglietteria del teatro. Sarà possibile acquistare biglietti anche per spettacoli che andranno in scena nei prossimi mesi, indipendentemente dalle date ufficiali di apertura prevendite previste. L’unica limitazione interessa gli spettacoli della rassegna Comico per i quali, vista la limitatissima disponibilità di posti, ogni utente potrà acquistare un massimo di due biglietti per titolo.

Con questa iniziativa e con l’approssimarsi delle festività natalizie, il Teatro Masini vuole così offrire l’occasione – a chi lo desideri – di fare un regalo all’insegna della cultura e del buon Teatro.

Per informazioni: 0546/21306.