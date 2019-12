Ultimo appuntamento con i venerdì di Magazzeno Art Gallery: ospite l’artista ravennate Svccy

Venerdì 20 dicembre al Magazzeno Art Gallery di Ravenna, in via Magazzini Posteriori 37. Sarà presentato al pubblico un artista molto giovane alla sua primissima esperienza: il ravennate Svccy, esponente della Vaporwave, che nasce pochi anni fa nell’ambito della musica elettronica e si estende velocemente sia all’arte che alla moda, divenendo rapidamente una corrente estetica molto precisa.

Svccy, poco più che ventenne, si è recentemente diplomato al Conservatorio di Ravenna in clarinetto e ci accompagnerà in mondi paralleli dipinti di viola, in una commistione tra passato, presente e futuro. L’evento inizierà alle 18:00, al termine un piccolo aperitivo. Ingresso gratuito.