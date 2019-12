Inaugurata la sala d’ingresso al Ridotto del Goldoni di Bagnacavallo

Nella serata di giovedì 19 dicembre, dopo il Concerto di Natale di Accademia Bizantina, è stata inaugurata la sala di ingresso al Ridotto del Goldoni di Bagnacavallo. La sala ospita la collezione di violini e altri strumenti musicali di proprietà del Comune, restaurati a cura del Lions Club Bagnacavallo e della famiglia Baldini in memoria di Attila, past president del Lions bagnacavallese, cui è dedicata una targa.

È intervenuto il past president del Lions Club Bagnacavallo Stefano Minguzzi, che ha seguito questo importante service, ed erano presenti l’attuale presidente Renata Manzoni, i familiari di Attila Baldini e l’Amministrazione comunale.

In esposizione permanente nella sala ci sono sei violini, una viola e un violoncello vincitori della Rassegna nazionale della liuteria che si è tenuta a Bagnacavallo tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta e che ha avuto tra i suoi protagonisti il liutaio di origini bagnacavallesi Giuseppe Lucci e come organizzatore Renato Antonellini.

La rassegna è stata per decenni un appuntamento significativo per la verifica dello stato di salute del settore, per il confronto tra operatori e appassionati, ma anche per la valorizzazione di una nuova fascia di operatori con la creazione di un’apposita sezione dedicata ai giovani liutai.