La Rocca di Lugo si trasforma nel ‘Castello incantato di Babbo Natale’

Sabato 21 e domenica 22 dicembre la Rocca di Lugo si trasforma ancora nel “Castello incantato di Babbo Natale”. Per due giorni la Rocca lughese accoglierà dalle 10 alle 19 i visitatori con un percorso interattivo tra fiabe e Natale, in cui sarà possibile incontrare elfi birichini, viaggiare attraverso portali magici, scoprire i segreti del Polo Nord. Non mancherà ovviamente Babbo Natale, pronto ad ascoltare i desideri di tutti i bimbi e ricevere la loro letterina.

Si potrà inoltre conoscere la storia di Giulia, la figlia di Babbo Natale, che è molto gelosa di tutti i bimbi che la notte di Natale ricevono doni di ogni tipo dal suo Babbo e vuole rovinare il Natale nel mondo. Ma saranno proprio i bimbi ad aiutare Giulia a cambiare idea, a capire l’importante ruolo del suo papà e ricredere nella magia del Natale.

La partecipazione è su prenotazione e verrà garantito l’ingresso a massimo 80 persone per ogni turno. Per accedere al percorso bisognerà presentarsi 10 minuti prima dell’orario di entrata all’ingresso. È previsto un ingresso ogni ora, dalle 10 alle 19 il sabato e dalle 10 alle 18 la domenica. Il costo del biglietto è di 10 euro dai 12 anni in su e 8 euro per chi ha tra i 2 e gli 11 anni. I bambini sotto i 2 anni entrano gratis. I bambini al di sotto dei 12 anni non potranno entrare da soli, ma devono esser sempre accompagnati; viene inoltre richiesto l’ingresso di almeno una persona adulta ogni cinque bambini. Il biglietto comprende ingresso al percorso, spettacolo, laboratorio per i bimbi con realizzazione di un gadget da portare a casa e zucchero filato.

È possibile prenotare la visita al “Castello incantato di Babbo Natale” esclusivamente online al link https://feshioneventi.it/prodotto/natale-a-lugo/. Al momento della prenotazione occorre specificare giornata e orario scelti e il numero di adulti e bambini presenti.

L’iniziativa è organizzata da “FEshion Eventi” con il patrocinio del Comune di Lugo.