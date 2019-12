Ravenna, domenica 22 dicembre il Concerto per la Natività a San Francesco

La Cappella Musicale, in collaborazione con Capit Ravenna, presenta l’atteso appuntamento dedicato alla Natività che avrà luogo domenica 22 dicembre alle ore 18.30 nella Basilica di San Francesco, a Ravenna.

Il Concerto per la Natività chiuderà la rassegna “Musica&Spirito“, edizione 2019. Per l’occasione la Cappella Musicale eseguirà il grande Magnificat di Johann Kuhnau, per soli, coro e orchestra. Parteciperanno oltre alla Cappella Musicale, anche il coro Ecce Novum di Cesena (direttore Silvia Biasini) e il Gamma Chorus di Poggio Rusco (direttore Luca Buzzavi). Le parti riservate ai solisti sono eseguite dai soprani Elisa Stinchi e Annarita Venieri, dal mezzosopranto Carla Milani, dal tenore Lorenzo Bellagamba e dal basso Mauro Medri, mentre la direzione è affidata a Giuliano Amadei.

Dopo la prima a Ravenna il concerto verrà replicato a Mantova il 12 gennaio 2020, sotto la direzione di Luca Buzzavi. Johann Kuhnau, nato a Geising in Sassonia il 6 aprile 1660 e morto a Lipsia il 5 giugno 1722, fu organista e maestro di cappella, predecessore di J. S. Bach alla prestigiosa Tomaskirche di Lipsia. Il genio tedesco, oggi poco eseguito ma di assoluto valore, viene ricordato tra i maggiori compositori della Germania del Seicento. Il Magnificat in do maggiore rappresenta certamente la sua opera vocale più pregevole e complessa, tanto da richiedere una composizione del coro particolarmente curata. Al testo usuale, in latino, si inframmezzano fra l’altro, alcuni brani natalizi in lingua tedesca.

Il pubblico potrà così ascoltare, si legge nella nota di Musica&Spirito, una perla rara del repertorio barocco, eseguito nella magnificenza di un allestimento degno di un evento di particolare suggestione.

«Il Concerto per la Natività – dichiara il Direttore della Cappella Musicale, Giuliano Amadei – «è l’appuntamento che, forse più di altri, ci rappresenta. Non si tratta solo di un concerto per l’Avvento o dedicato al Natale: nella nostra ricerca relativa alla musica barocca questo evento diventa la sintesi del percorso culturale che ogni anno portiamo avanti assieme ai frati minori conventuali francescani di Ravenna. Musica e Spirito vuole essere anche un momento di raccoglimento prima delle festività. A questo proposito tengo a sottolineare che ci piace introdurre ogni anno elementi nuovi: diciamo che è una riflessione spirituale in termini diversi. In particolare per questa edizione abbiamo pensato all’aggiunta di due formazioni corali e abbiamo irrobustito la sezione orchestrale. Sono molto soddisfatto del lavoro di preparazione a questo concerto, che ha visto un sodalizio molto forte tra tutte le anime del progetto Musica&Spirito. Come sempre in occasione della presentazione del Concerto per la Natività desidero ringraziare tutte le persone che ci seguono, il Centro Dantesco di Ravenna, la Parrocchia e il Convento di San Francesco, Capit Ravenna, la coop. Mosaici Sonori, il Comune di Ravenna, la Regione Emilia Romagna, la Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, la Confocooperative, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la Horta e la Silc Fertilizzanti che rendono possibile organizzare la rassegna. Le brevi riflessioni spirituali a margine del concerto sono a cura di Padre Luciano Fanin.»

Ingresso libero.