A Bagnara di Romagna va in scena lo spettacolo della Compagnia Bezoart per “Teatro merenda”

Domenica 22 dicembre secondo appuntamento con “Teatro merenda”, la rassegna teatrale di intrattenimento per bambini a Bagnara di Romagna. Alle 15.30 nella sala consigliare della Rocca è in programma lo spettacolo “La penna di Finist, falco lucente” della Compagnia Bezoart con Laura Palmeri, David Meden e Michele Fabbri. L’appuntamento fa parte del programma natalizio di Bagnara di Romagna. Nella stessa giornata ci saranno i mercatini di Natale dalle 14 alle 19. A completare il programma natalizio ci sono le visite guidate al Museo del Castello (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) e ai Musei Parrocchiali (dalle 14.30 alle 16.30). Chi vorrà pranzare o cenare a Bagnara potrà anche contare menù speciali e prezzi scontati nei locali aderenti, ritirando lo speciale buono in museo (La Locanda, Il Molinello e Da Guido).

L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Per maggiori informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 0545 905501, oppure consultare il sito www.comune.bagnaradiromagna.ra.it o la pagina Facebook “Teatro Merenda – Bagnara di Romagna”. La rassegna “Teatro Merenda” è realizzata con la direzione artistica di Andrea Marchi, con la collaborazione di Atuttotondo Spettacoli e la scuola teatro “La Bassa”, con il contributo della Pro Loco, dell’associazione Amici della scuola e della Fondazione Cassa di risparmio di Imola e della Ditta Tampella di Bagnara, con il patrocinio del Comune di Bagnara di Romagna.