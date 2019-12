I Musical Box in concerto a Cotignola con i classici internazionali del Natale

Domenica 22 dicembre alle 20.30 nella chiesa di San Francesco, in via San Francesco 15 a Cotignola, ci sarà il concerto di Natale dei Musical Box. Undici le voci sul palco: Franco, Alessandra, Laura, Tajlor, Valeria, Benedetta, Mariana, Micol, Lucia, Alessandra e Cristian, accompagnate da Bruno Amore al sax, Daniele Tabanelli al basso, Mattia Turri alla batteria ed Enrico Minguzzi alle tastiere. I Musical Box faranno ascoltare al pubblico i grandi classici nazionali e internazionali ispirati al Natale e appositamente riarrangiati.

I Musical Box sono una formazione di amici uniti dalla passione per la musica. Nata circa sei anni fa, la band si esibisce in occasione delle festività natalizie o per beneficenza. L’iniziativa è organizzata per raccogliere fondi da destinare a lavori di manutenzione della chiesa stessa. L’ingresso è a offerta libera, al termine sarà offerta un gustoso rinfresco. L’evento ha il patrocinio del Comune di Cotignola.