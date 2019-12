Al Circolo Marinari d’Italia di Ravenna la mostra di Nicholas Neri, scambio di auguri e musica dal vivo

Al Circolo dei Marinari d’Italia per il periodo delle feste si potrà ammirare la mostra fotografica del ravennate Nicholas Neri, per il quale la fotografia non è solo un semplice hobby ma una interessante ricerca di chiari e scuri che solo un vero esperto può giocare e interpretare guardando attraverso l’obbiettivo fotografico.

È per Nicholas, quel momento sospeso ed unico tra realtà e visione del fotografo, una espressione, interpretazione del proprio vissuto e della propria sensibilità. Un momento comunque unico.

Le immagini si trasformano in fotografie solo una volta stampate, acquisendo una propria fisicità, una capacità percettiva e di essere ritrovate nel tempo.A Marina di Ravenna al Circolo dei Marinai D’Italia (A. N. M. I.) sono esposte alcune opere fotografiche realizzate in Fine Art su carte cartonate e barinate. I soggetti scelti sono a tema marittimo, è presente un trittico, un ingrandimento su tela del capanno da pesca “Il Calamaro” presente sulla diga foranea a Marina, una stampa di un ingrandimento su metallo lucido in bianco e nero del mare in burrasca…. Sensazionale per la tecanica e la perfezione dello scatto.

“I luoghi delle foto – si legge nella nota del Circolo – ubicate alle pareti tra cimeli marittimi e modellini storici di navi militari, sono le nostre scogliere, sabbie e nascondigli tra Marina Romea alla foce del Bevano, luoghi comuni dove tutto a un “colore” diverso: una descrizione del processo di stampa Fine art. Stampa “fine art”, il giusto mezzo per dare valore alle proprie fotografie artistiche, la qualità delle carte, degli inchiostri abbinata alla tecnologia delle attuali stampanti inkjet, garantiscono un risultato strabiliante e duraturo nel tempo, ma sopratutto la possibilità di fare delle proprie fotografie un processo unico e col sapore di “una artigianalità” ormai persa. Quasi d’obbligo passare per una visita al Presepe di sabbia e ammirare le fotografie di un artista dagli occhi aperti verso il mondo”.

Il 24 dicembre l’associazione A. N. M. I. di Ravenna augura a tutti i partecipanti soci e amici gli auguri di Buone Feste con musica dal vivo e panettone.