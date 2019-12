Festività, visite guidate e orari di apertura al Museo Classis e alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe

Durante il periodo natalizio, da giovedì 26 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020, la Fondazione RavennAntica organizza una serie di visite guidate alla scoperta del Museo Classis Ravenna e della Basilica di Sant’Apollinare in Classe.

Di seguito gli orari di visita:

Museo Classis Ravenna, via Classense 29, Classe (Ravenna): ore 10.30 e ore 15.

Per info e prenotazioni: 0544 473717 parcoarcheologicodiclasse.it.

Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Via Romea Sud 224, Classe (Ravenna): ore 12, ore 13 e ore 16.

Per info e prenotazioni: tel. 0544 527308.

Tariffe: 4 euro a persona (la tariffa non comprende il biglietto di ingresso al sito). Gratuito per bambini fino a 6 anni e sconti speciali per famiglie.

Nei giorni 26, 27, 28 e 29 dicembre 2019 e domenica 5 gennaio 2020, alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe, tariffa speciale 4 euro (ingresso gratuito + visita guidata).



Segnaliamo gli orari di apertura di tutti i siti gestiti da RavennAntica:

CLASSIS RAVENNA. MUSEO DELLA CITTÁ E DEL TERRITORIO:

24 dicembre: 10 – 18;

25 dicembre: chiuso;

dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020: tutti i giorni 10 – 18

DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA:

24 dicembre: 10 – 14;

25 dicembre: chiuso;

26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020: tutti i giorni 10 – 18

MUSEO TAMO – TUTTA L’AVVENTURA DEL MOSAICO

Dal 23 al 25 dicembre: chiuso;

26 e 27 dicembre 10 – 18;

28 e 29 dicembre: chiuso;

30 e 31 dicembre: 10 – 17;

Dall’1 al 6 gennaio 2020: tutti i giorni 10 – 18

CRIPTA RASPONI E GIARDINI PENSILI:

24 dicembre: 10 – 14;

25 dicembre: chiuso;

Dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020: tutti i giorni 10 – 18.

Tutti gli ingressi sono a pagamento. Per informazioni: classisravenna.it – ravennantica.it.