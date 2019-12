Inaugurata a Cervia la mostra dedicata alle opere di Giovannino Guareschi 

Il 23 dicembre è stata inaugurata nella Sala Rubicone, a Cervia, la mostra dedicata a Giovannino Guareschi, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Gianni Grandu. È il secondo anno che l’Associazione Culturale Menocchio con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Ascom Cervia promuove una mostra dedicata a Guareschi. Cinquanta anni fa, moriva Guareschi a Cervia: era il 22 luglio 1968. La mostra quest’anno prende spunto dall’ultimo volume pubblicato delle opere di Giovannino: “L’Italia sulla graticola” che raccoglie articoli e vignette pubblicate nei primi anni sessanta.

Racconta il Guareschi meno conosciuto, il Guareschi post Candido. Infatti la rivista cessò le pubblicazioni nel 1961. Sarebbe bello che ogni Natale futuro si potesse ricordare Giovannino Guareschi, il cui nome è indissolubilmente legato a quel stupendo e struggente racconto che “La favola di Natale”, scritto in un Natale del 1944 in un campo di concentramento tedesco. Quale più alto segno di fede e di speranza? Ringraziamo inoltre Alberto Guareschi per i consigli dataci per questa iniziativa che è stata per tutti noi molto emozionante. La mostra, organizzata dall’Associazione Culturale “Menocchio” – Alessandro Forni, è visitabile fino al 29 dicembre.