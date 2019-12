La grande festa di Capodanno sulla Riviera di Romagna: ecco gli appuntamenti principali

Spettacoli, concerti e proposte musicali per tutti i gusti, martedì 31 dicembre, San Silvestro, tra la Riviera Adriatica e le città d’arte.

Lo spettacolo di Capodanno di Comacchio partirà alle ore 16 con il teatro dei burattini presso l’Antica Pescheria cui seguirà l’animazione in strada con il teatro viaggiante dell’Accademia Creativa. Ad accompagnare comacchiesi e turisti nel passaggio dal 2019 al 2020, sarà Radio Bruno. L’animazione dei suoi speaker coinvolgerà il pubblico con simpatia e ironia, proponendo i più grandi successi musicali trasmessi dall’emittente nel corso del 2019. A mezzanotte il monumentale Ponte dei Trepponti sarà il palcoscenico di uno show tra i più belli ed emozionanti: uno spettacolo piromusicale accompagnato dalla musica a cura di Martarello Group (Innovation in Fireworks). La festa proseguirà con dj set e animazione di vocalist.

(https://www.visitcomacchio.it/it/eventi-2/i-grandi-appuntamenti/capodanno-a-comacchio)

Quest’anno a Ravenna l’arrivo del Nuovo Anno si festeggerà in Piazza del Popolo con il concerto dedicato alla musica soul e gospel. L’evento fa parte del cartellone della rassegna gospel gratuita “Christmas Soul”. Dalle ore 23 del 31 dicembre la formazione “Spirit of New Orleans” (composta dai migliori musicisti gospel delle chiese battiste di New Orleans e della Luisiana) trascinerà cittadini e turisti in una grande festa. A rendere magica l’atmosfera ci penseranno le installazioni di videomapping 3D “Ravenna in Luce” con protagonisti i monumenti cittadini Patrimonio Unesco (Basilica di San Vitale, Battistero degli Ariani, Mar). Inizio d’anno in Gospel, con il concerto, il 1° gennaio, di Noreda Graves, una delle voci soul più apprezzate d’America (ore 11, Teatro Dante Alighieri). (http://www.turismo.ra.it/ita/Eventi/Manifestazioni-e-iniziative/Musica/Christmas-Soul-%E2%80%A2-2019)

A Cervia grande festa di San Silvestro nella suggestiva cornice dell’area dei Magazzini del Sale con cenone e un emozionante spettacolo di fuochi d’artificio, accompagnato da musiche, che si concluderà con suggestivi effetti speciali fra cui “l’incendio” del Magazzino del Sale “Darsena”. La festa continua in piazza Garibaldi con musica anni ‘70/’80 e l’apertura straordinaria della pista del ghiaccio fino al mattino. A Milano Marittima, invece, si festeggia con le iniziative di Mima Wonderland (Villaggio di Babbo Natale, grandi installazioni luminose, il mercatino gourmet).

(https://www.turismo.comunecervia.it/it/eventi/manifestazioni-e-iniziative/eventi-multipli/capodanno-a-cervia)

Quello di Cesenatico sarà un Capodanno tutto da ballare e cantare. Quest’anno i protagonisti del tradizionale concerto in piazza Ciceruacchio saranno i Joe Dibrutto, storica band bolognese. Il loro repertorio comprende tutti i classici della disco music anni ’70 e ’80, con incursioni nel funky, nel pop e nel soul, oltre a diversi brani originali scritti nel corso dei 30 anni di carriera che il gruppo celebra proprio quest’anno. L’esibizione sarà preceduta e seguita dal dj set di Radio Bruno.

(https://www.cesenatico.it/scheda_articolo.asp?id=413)

Come ormai da tradizione la località di Gatteo Mare il 1° gennaio propone un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del divertimento, per continuare a scambiarsi gli auguri e ballare e brindare. A partire dalle 15 sul palco di Piazza Vesi spazio al ballo liscio con la musica di Moreno “Il Biondo“ Conficconi e la sua Orchestra. E da non perdere, infine in serata, le esibizioni del comico Paolo Cevoli, di Ivana Spagna e degli OxxxA.

(https://www.capodannoromagna.it/evento/buon-anno-gatteo/)

Bellaria-Igea Marina ha in programma una festa “diffusa” lungo l’intera Isola dei Platani. Musica per tutti i gusti e per tutte le età, in diversi punti del centro, con le esibizioni dei Moka Club (a seguire i dj di radio M2O), della cover band dei Magic Queen, di Sergio Casablanca e le Gocce e Dj Robot e Dj set truck food. L’idolo dei piccoli Bing e gli youtubers Dinsieme saranno i protagonisti, all’interno di tendone circense, del Capodanno dei bambini. In via Paolo Guidi lo show delle cartoon band Flotta di Vega e Supertele Cartoon precederanno l’esibizione di Giorgio Vanni, interprete di tante sigle di successo dei cartoni animati più amati.

(https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comunichiamo/notizie/action/dettaglio/id/1038/il-capodanno-che-vuoi-a-bellaria-igea-marina.html)

A Rimini, in piazzale Fellini, sarà Coez (uno dei cantautori più seguiti del panorama musicale italiano), il protagonista del “Capodanno più lungo del mondo”. Immancabile, allo scoccare della mezzanotte, il grande spettacolo di fuochi d’artificio alle spalle del palco fra il mare d’inverno e il Grand Hotel caro a Fellini. Dopo i fuochi artificiali, il baricentro della festa si sposterà nel centro storico, per proseguire fino a notte fonda, invadendo le piazze e le strade. Piazza Cavour sarà il cuore della “Rimini Dance Reunion” dove i deejay storici delle mitiche discoteche Paradiso, Cellophane e Barcelona, assieme a Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini di RDS 100% Grandi Successi, ricreereanno l’atmosfera che ha fatto la storia della musica e dei club riminesi. A pochi passi, nell’arena Francesca da Rimini, i deejay di Velvet e Slego porteranno una finestra sul mondo musicale e artistico dei due mitici dance club. In Piazza Malatesta, fra il castello rinascimentale e il verdiano Teatro Galli, performance del gruppo musicale dei “Planet Funk”. Il Complesso degli Agostiniani ospiterà un doppio evento musicale che farà incontrare i ritmi latini dello staff GRANCARIBE con i dj set di Rafael Nuñez e dj Claudio Ceccoli (al Teatro degli Atti), con le sonorità rock/elettroniche che andranno in scena nella Sala Pamphili, con guest dj Cirillo, icona della musica techno nel mondo e Dimmish, dj e produttore italiano fra i più apprezzati nel panorama underground e minimal house.

Nel Capodanno di Rimini la musica incontra l’arte con l’apertura straordinaria di Castel Sismondo per “Fellini 100 Genio Immortale. La Mostra”, gli appuntamenti previsti al Museo della Città e alla Domus del chirurgo.

(http://www.capodanno.riminiturismo.it/)

Ancora una volta, a Riccione, Radio Deejay “firmerà”, con la conduzione di Rudy Zerbi, il Capodanno della Perla Verde con un’imperdibile tre giorni musicale. Si parte il 29 dicembre con il concerto (dalle 16,30 in Piazzale Ceccarini) di Mahmood ed Emma Marrone, due tra i cantanti più famosi degli ultimi anni. Nella notte di San Silvestro festa e bella musica con i dj set di Alex Farolfi, Chicco Giuliani e il corpo di ballo di Deejay On Stage. A mezzanotte tutti con gli occhi al cielo per il grande spettacolo pirotecnico dei fuochi artificiali sul mare. Il 1° dell’anno, a Riccione, proseguirà all’insegna della musica, con la voce del giovane tenore siciliano Alberto Urso, ultimo vincitore di AMICI di Maria De Filippi. Con lui, sul palco di Deejay On Ice, il rapper Shade e la band The Kolors. Un pomeriggio di musica e divertimento che culminerà e chiuderà la 3 giorni targata Deejay con lo spettacolo di fuochi d’artificio. Da segnalare, nel fitto programma di eventi Riccione Ice Carpet, il 29 dicembre al Palazzo dei Congressi, il concerto degli auguri dell’Europe Philharmonic Orchestra diretta da Ezio Bosso. (https://www.riccione.it/it/eventi/evento/deejay-on-ice-capodanno-a-riccione-con-radio-deejay-1)

A Cattolica, in Piazza Primo Maggio, concerto degli Ex Simple Minds. La band scozzese, capitanata da Brian MCGee con alcuni componenti storici, proporrà brani pionieristici, assieme ai più grandi successi del periodo d’oro. A seguire dj set per continuare i festeggiamenti.

(http://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/vivere-la-citta/eventi-nelle-citta-di-cattolica/indice/concerto-di-capodanno)