“Parole note live”, al teatro Alighieri di Ravenna il progetto di Radio Capital che unisce musica, poesia e prosa

Sarà il palco del teatro Alighieri di Ravenna a ospitare lunedì 30 alle 21 “Parole note live”, il progetto che unisce musica, poesia e prosa. La serata, a ingresso libero, si aprirà con il reading di Giancarlo Cattaneo, accompagnato da un tappeto di suoni e di immagini e impreziosito dal dj di Maurizio Rossato. A latere sarà possibile acquistare nel foyer del teatro il libro “Tana liberi tutti”, il cui ricavato andrà all’associazione Piccoli grandi cuori che da oltre venti anni si occupa di sostenere le unità operative di Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica e dell’Età evolutiva del policlinico Sant’ Orsola di Bologna.

La versione dal vivo di “Parole note” scaturisce dall’ omonimo progetto di Maurizio Rossato che include il libro “Parole dritte al cuore” edito da Mondadori e diventato “best seller Oscar” e l’album volume 1, 2 e 3 con le voci di prestigiosi protagonisti del panorama cinematografico, teatrale e musicale contemporaneo (da attori come Alessandro Gassmann, Claudio Santamaria, Filippo Timi, Valerio Mastandrea a cantanti come Marco Mengoni, Renzo Arbore, Giuliano Sangiorgi, solo per citarne alcuni).

Lo spettacolo è una declinazione ancora più suggestiva delle versioni da ascolto perché abbina musica e parole a un’evocativa selezione di immagini, coinvolgendo il pubblico e accompagnandolo in un sorprendente percorso emotivo. Maurizio Rossato fonde la ricercata sequenza di video al tappeto musicale su cui si stagliano le parole interpretate da Giancarlo Cattaneo. Molteplici sono i temi affrontati. Attraverso le letture si esplorano sentimenti, relazioni, fasi della vita. “Parole note live” è una serata sempre differente, che risponde a momenti e tipologie di pubblico diversificate.