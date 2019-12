Lunghe code davanti ai siti Unesco: Ravenna si conferma anche nel 2019 meta per molti turisti

Ravenna anche quest’anno è stata scelta come meta per le festività da tantissimi turisti, provenienti da tutta Italia. In questi giorni infatti si registrano lunghissime file all’ingresso dei siti artistici e culturali della città. A tal riguardo, un’importante novità del 2020, e che da gennaio per la prima volta sarà possibile acquistare i biglietti per visitare i 5 monumenti Unesco del circuito dell’Opera di Religione direttamente online e prenotare la visita, evitando così le code nei periodi di maggiore affluenza, per il Mausoleo di Galla Placidia.





Ma cambiamenti nel sistema di biglietteria si contano già da fine novembre. La scelta di snellire è nata dopo una serie di confronti e verifiche effettuate dall’Opera di Religione ravennate con sistemi attualmente in uso in altre città. Da fine novembre infatti le biglietterie emettono un nuovo biglietto stampato al momento, controllato e convalidato nei monumenti attraverso uno smartphone, i gruppi possono prenotare i biglietti ed andare direttamente al monumento con un ticket virtuale. Da gennaio invece, come accennato sopra, i biglietti per visitare i siti Unesco potranno essere acquistati direttamente online e per tutti, non solo per i gruppi, ci sarà la possibilità di prenotare l’orario di visita al Mausoleo di Galla Placidia.