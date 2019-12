Ravenna festeggia il nuovo anno con la musica prorompente degli Spirit of New Orleans

Sarà la forza prorompente del Gospel più autentico a celebrare l’arrivo del nuovo anno a Ravenna, dove la rassegna Christmas Soul porta in piazza del Popolo, a partire dalle 23 di martedì 31 dicembre, gli Spirit of New Orleans, corale formata da alcuni dei migliori artisti della Louisiana. Un concerto carico di energia che vedrà la partecipazione come ospite di Noreda Graves, una delle cantanti soul e gospel più apprezzate d’America, che sarà poi la protagonista del concerto di Capodanno al Teatro Alighieri, dove, a parti invertite, saranno invece i musicisti degli Spirit of New Orleans a fare da guest star per alcuni brani (i biglietti per questo evento sono già esauriti). Durante l’esibizione del 1° gennaio sarà possibile fare un’offerta per il progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola!”, per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato. Ai due appuntamenti ufficiali si aggiunge anche, fuori cartellone, il brunch dedicato dal Finisterre Beach al Blues prebellico, curato da Paul Venturi (mercoledì alle 13.30).

Spirit of New Orleans / Noreda Graves

Christmas Soul è il progetto curato dall’Assessorato al Turismo delComune di Ravenna, con la direzione artistica di Francesco Plazzi di Spiagge Soul (produzione dell’Associazione culturale Blues Eye), che porta in città uno dei generi della black music che meglio si sposa all’atmosfera natalizia. Il Gospel affonda le sue radici nella tradizione orale degli schiavi afroamericani del 17esimo secolo e caratterizza da allora i canti e i balli delle chiese cristiane americane, ma si è poi diffuso in tutto il mondo grazie a formazioni che uniscono la forza del coro alla sapienza vocale dei cantanti solisti. Uno stile unico, che arricchisce per il secondo anno l’atmosfera già carica di magia che si respira a Ravenna nei giorni di Natale. Christmas Soul si avvale della collaborazione tecnica e amministrativa della Fondazione Ravenna Manifestazioni. L’iniziativa “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola!” è promossa dal Tavolo delle solidarietà con il coordinamento dell’assessorato ai Servizi sociali ed è realizzato anche grazie al supporto delle associazioni del territorio: Arci Associazione genitori, Auser volontariato Ravenna, Avvocato di strada, Casa delle donne, Centro di ascolto Caritas, Comitato cittadino antidroga, Comitato Rompere il silenzio, Croce Rossa Italiana, Progetto Uomo, Punto d’incontro francescano, Rc Mistral.

Spirit of New Orleans. Spirit of New Orleans Gospel Choir è un’originale, numerosa e spettacolare formazione composta da alcuni fra i migliori musicisti provenienti dai gruppi gospel delle chiese battiste di New Orleans e della Louisiana. Notoriamente, questo Stato è considerato una delle zone dove maggiormente si è mantenuta viva e attiva l’eredità musicale gospel del sud degli States, espressa compiutamente con la presenza di numerosi cori che svolgono regolarmente un’attività musicale nelle parrocchie della chiesa battista. Nel segno di questa grandissima tradizione, alcuni anni fa ha preso vita questo singolare progetto musicale, basato fondamentalmente sullo spirito e l’impegno di artisti uniti da un forte legame di amicizia e dal comune obiettivo di essere portatori del messaggio della musica della buona novella, rappresentando il meglio della tradizione gospel della loro regione. L’ensemble è composto da 12 elementi che hanno come nucleo di base i ben noti “Joyful Gospel Singers”, attorno ai quali confluiscono alcuni dei migliori artisti di altre famose formazioni della Louisiana. La corale affonda le radici nella più genuina e intensa tradizione della musica religiosa dei neri d’America, e grazie a un’intensa capacità vocale e interpretativa riesce a generare un clima di gioiosa e fraterna unione con tutti i presenti in sala. La dimensione live è la loro espressione più congeniale, sulla quale hanno costruito la loro fama nel mondo, esibendosi ai più prestigiosi appuntamenti negli USA: dal New Orleans Jazz & Heritage Festival al Monterey Jazz Festival, dall’American Virgin Island Fest al South California Gospel Event. Sono titolari del “Grand Staff Award”, riconoscimento concesso solamente ai migliori gruppi gospel da parte della fondazione “Gospel Music Workshop of America”. Possono inoltre vantare anche collaborazioni con numerosi artisti internazionali di musica pop e soul, dal rocker Bryan Adams alla soul queen Marva Wright. Dopo il grande successo degli ultimi anni, ottenuto fin dal primo European Christmas Tour del 1999, gli Spirit of New Orleans ritornano a grande richiesta in Italia forti delle loro esperienze vissute sui palchi di mezza Europa e in particolare nei tour in Germania, Svizzera, Francia, Spagna e Austria, dove sono stati acclamati da pubblico e critica specializzata per le loro prorompenti esibizioni. Il loro è un concerto di grande impatto e notevole caratura artistica: l’esuberanza, il calore e la tradizione musicale della Louisiana esploderà nel loro fantastico show.

Noreda Graves



Noreda Graves. Originaria di Washington, è una delle voci soul più apprezzate d’America. È la soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e del coro dell’Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem. Con queste formazioni ha cantato al cospetto di migliaia di persone in paesi come l’Italia, i Paesi Bassi, la Germania, la Svizzera, la Francia, il Belgio e l’Austria. Nel 2015, con il nome di Noreda Street, è uno dei cinque solisti del concerto dedicato ai 150 anni della Croce Rossa Italiana svoltosi a Torino con un coro composto da 250 elementi. Ha svolto il suo percorso artistico e collaborato con grandi musicisti come Richard Smallwood, the late Dr. Mattie Moss Clark, The Clark Sisters, the late Rev. Timothy Wright, Marvin Winans, Richard “Mr. Clean” White, Dr. Bobby Jones, Fred Hammond, Bishop T. D. Jakes, Becky White, Walter Johnson, Cedric and Le Jeune Thompson, Matt Angus and the Matt Angus Thing, Rev. F. C. Barnes, Rev. Luther Barnes, Rev. Charles Lyles, Lenora Young, Johann Strauss Orchestra e molti altri.

Gli eventi Off

Il festival propone anche alcuni eventi fuori cartellone, organizzati da Blues Eye in collaborazione con gli stabilimenti balneari di Marina di Ravenna. Il 1° gennaio il Finisterre Beach propone un brunch dedicato al Blues pre-bellico affidato alle mani e alla voce di Paul Venturi (ore 13.30). Sabato 4 gennaio Bruno Orioli ricorda il grande maestro del reggae Bob Marley (al Finisterre, ore 13), mentre domenica 5 gennaio si esibisce il duo formato dal cantautore e sassofonista anglo-giamaicano Ken Bailey e da King Frisko (all’Oasi Beach, ore 12.30). Lunedì 6 gennaio chiude il programma l’omaggio della cantante Lisa Turrini alle donne del Blues (Finisterre, ore 13).

Per il programma completo e maggiori informazioni sugli artisti: www.spiaggesoul.it.