“Serate con la Dea bianca”: dal 4 gennaio ripartono a Ravenna le osservazioni della luna

Anche il 2020 vedrà il Planetario e l’associazione ravennate Astrofili Rheyta (A.R.A.R) impegnati nelle osservazioni della luna nelle piazze ravennati. Data la vicinanza alle celebrazioni dantesche del 2021, le osservazioni sono state denominate “Serate con la Dea bianca – Avvicinandosi a Dante 2021”.

Si inizia sabato 4 gennaio alle 18 in Corte Cavour, per proseguire il 1° febbraio, il 7 marzo e il 4 aprile in piazza Kennedy. Tutte le serate saranno gratuite e i cittadini interessati potranno avvicinarsi ai telescopi ed essere guidati da esperti nell’ osservazione del nostro bellissimo satellite.