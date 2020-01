Ultimi giorni per ammirare le attrazioni di Ravenna in Luce e di Christmas in Ravenna

Sono gli ultimi giorni per approfittare delle iniziative del periodo festivo nel centro storico della città, Ravenna in Luce e Christmas in Ravenna. Nell’ambito di Ravenna in Luce sarà possibile ammirare fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 17 alle 22, Visioni di Eterno, il progetto che illumina la basilica di San Vitale con “Il Dono dell’Imperatrice” e il battistero degli Ariani con scene oniriche e magiche in sospeso fra passato e presente con “Trono d’Oriente”. Visioni di Eterno® è un progetto dedicato alla valorizzazione in chiave contemporanea degli otto monumenti Unesco sotto la direzione artistica di Andrea Bernabini, Neo Visual Project, con la collaborazione di Sara Caliumi e Roberto Costantino (visual 3D), Davide Lavia (music designer per entrambi i lavori), Agnus Dei di Luisa Cottifogli e Gabriele Bombardini (music designer de “Il Dono dell’Imperatrice”) e Giovanni Gardini (ricerca storica).

Fino al 12 gennaio invece sarà possibile ammirare tutti i giorni dalle 17 alle 22, “Light a Dream”, la proiezione sulla facciata del Mar – Museo d’arte della città di Ravenna, con un omaggio alla personale di Zangelmi (che si concluderà lo stesso giorno) e alle opere del museo, realizzato nell’ambito dell’inaugurazione della nuova sede del Laboratorio Aperto di Ravenna. Un racconto visionario e fantastico visto attraverso l’immaginario di un bambino, che gioca, sogna e vede materializzarsi le proprie fantasie. Il progetto e la direzione artistica sono a cura di Samuele Huynh Hong Sun (Antica Proietteria), con la collaborazione di Michele Canova, Omar Eisa (3D & Motion graphics) e di Gabriel Maccieri (sound designer).

I capanni di Natale in piazza del Popolo chiuderanno la sera dell’Epifania, mentre la pista di ghiaccio di piazza Kennedy sarà aperta fino al 12 gennaio (salvo proroga).