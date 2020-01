Russi. Al Centro Porta Nova presentazione del libro “La Baracchina” e il 6 gennaio “Arriva la Befana”

Nuovo appuntamento al Centro Sociale Culturale Porta Nova di Russi, in via Aldo Moro 2/1, dove sabato 4 gennaio alle ore 15.30 Emiliana Zaccherini presenta il libro “La Baracchina”, l’ultimo lavoro di Nadia Giberti. Alcuni brani del libro saranno letti da attori del Teatro Stabile di Mordano.

Inoltre, lunedì 6 gennaio alle ore 15, sempre presso il Centro di via Aldo Moro, “Arriva la Befana” con il concerto del coro San Pier Damiani diretto da Daniela Peroni. Ingresso a offerta libera.