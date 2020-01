The Last Cavemen attesi al Barakka Café di Porto Fuori

Secondo appuntamento del Barakka Live che in un sol colpo inaugura il nuovo anno e chiude in bellezza le vacanze natalizie. A salire sul palco domenica 5 gennaio 2020, a partire dalle 21.30 saranno i The Last Cavemen con Michele Biondi alla voce e chitarra, Daniele Chiari al basso e voce, Luca ‘the Man’ Facchini alla chitarra, tastiere e voce, e Sebastiano Rosetti alla batteria e cori.

Nato dall’unione di Cavemen e Last Killers, il gruppo ravennate The Last Cavemen si caratterizza per il suo repertorio esplosivo, che attinge a piene mani dai grandi classici del garage 60s e del 80s garage revival: dai Sonics, Music Machine, 13th Floor Elevators e Open Mind ai Fuzztones, Morlocks e Chesterfield Kings, con inframezzato qualche inedito della band.