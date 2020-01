La comicità di Saverio Raimondo al Ridotto del Masini di Faenza per la rassegna “Stand Up”

La grande novità introdotta nella Stagione 2020 del Ridotto del Teatro Masini di Faenza è l’inedita rassegna Stand Up, un cartellone di quattro appuntamenti, organizzati in collaborazione con Aguilar Entertainment, con alcuni dei nomi di spicco del “nuovo” fenomeno comico della Stand Up Comedy.

A inaugurare la rassegna, mercoledì 8 gennaio alle ore 21, sarà il Live di Saverio Raimondo: un’ora di comicità che, partendo dal mondo di oggi e dalla vita quotidiana occidentale, attraversa inevitabilmente la satira politica per sorvolare un humour più leggero e demenziale, spaziando da aneddoti personali, osservazioni, riflessioni e fantasie.

Dopo il successo de Il Satiro Parlante, il suo spettacolo di Stand Up Comedy uscito su Netflix nel maggio 2019 e successivamente distribuito in ben 190 Paesi, Saverio Raimondo torna dal vivo con materiale completamente nuovo e travolgente. Con la sua ironia politicamente scorretta e la sua naturale irriverenza, Saverio Raimondo ridicolizza le ansie contemporanee, i costumi sessuali all’indomani del MeToo, la scena politica italiana e sé stesso; dal populismo alla rabbia sociale, la satira di Raimondo fa ridere dove il pubblico meno se lo aspetta. Una comicità “adulta” per persone dotate di senso dell’umorismo, alle quali Raimondo si rivolge in modo intimo e informale. Al termine dello spettacolo avrete gli addominali scolpiti dalle risate!

“Raimondo è in grande spolvero e la maturità anagrafica sta andando di pari passo con quella professionale”. (Aldo Grasso, Il Corriere della Sera).

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info: 0546 21306 – accademiaperduta.it.