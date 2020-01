Riprende al Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza il corso “cantautori a scuola”. De André il più amato

Dopo la presentazione del Corso fatta all’ultimo MEI con il cantautore Edoardo De Angelis insieme al Preside del Liceo Torricelli – Ballardini di Faenza Luigi Neri, prosegue domani 7 gennaio dalle ore 14 e 30 presso il Ballardini il Corso sui Cantautori Italiani nel Novecento a Faenza al quale si sono iscritti oltre 60 studenti. Siamo già alla quinta lezione, sono stati già affrontati i primi Cantautori degli Anni ’50 e ’60 e gli Studenti hanno già presentato i primi testi per mettere in scena lo spettacolo musicale e teatrale finale: l’artista più amato è senza dubbio Fabrizio De Andrè. I giovani teen ager del corso conoscono e amano gran parte delle sue canzoni e dei suoi testi.

La Storia del Novecento attraverso la musica e la poesia dei Cantautori Italiani e le influenze degli chansonnier francesi e dei songwriter americani e inglesi arriva a segno grazie a un bando del Mibac e Siae intitolato “Per chi Crea” al Liceo Torricelli – Ballardini del Preside Luigi Neri grazie a un bando realizzato dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Giordano Sangiorgi, con la collaborazione della Casa della Musica, l’affiancamento della Professoressa del Liceo Torricelli – Ballardini Marina Pierri e un supporto da parte degli Assessorati alla Cultura e ai Giovani del Comune di Faenza.

Il Corso – Laboratorio – Workshop tenuto da Giordano Sangiorgi del MEI con il coordinamento della Professoressa Marisa Pierri, si divide in vari moduli e si occupa di nascita del cantautorato in Italia fino ad arrivare al il nuovo modello di cantautorato oggi dall’ItPop fino alla Trap passando per gli artisti stranieri e il boom del rap in Italia.